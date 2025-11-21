Svjetski dan TV: 100 godina od emitovanja prve slike

Posao novinara je zahtijevan, odgovoran i dinamičan. Za prilog od dvije minute potrebno je nekoliko sati posla i dosta kreativnosti.

Iako posao nekad iziskuje dosta vremena, naše novinarke ističu da se ovaj posao radi sa dosta ljubavi i posvećenosti.

"Mi smo i urednici, i na terenu, i u studiju, pišemo priloge, slikamo se na kameri, ali ja to i volim. Ja se ne bih mogla opredijeliti ovdje za jedan posao, da budem samo spiker i da to bude moj posao, ja volim sve. Prvenstveno volim teren, da istražujem, da uzimam izjave i to je čar ovog posla. Mogu slobodno reći da je ovaj posao ljubav", rekla je urednik u redakciji informativnog programa ATV-a Marijana Iveljić.

"Znamo često reći da je ovaj posao hljeb sa sedam kora, ali je najbitnije da mi ovaj posao volimo i da ne odlazimo sa onim grčem u stomaku, već sa ljubavlju i da na kraju dana kada dođemo kući budemo zadovoljni sa onim što smo uradili", izjavila je novinar u redakciji dnevnog programa ATV-a Sandra Marjanović.

Da bi priča došla do gledalaca, potreban je veliki tim ljudi. Na televiziji je brz tempo rada, ali se svaki dan nauči nešto novo.

"Iskreno, moje dosadašnje iskustvo je da je jako zanimljivo i opširno. Prije televizije nisam znala da ovo podrazumijeva dosta stvari i obaveza, širok spektar ljudi i događaja, zanimljivosti, svega ima", ispričala je organizator ATV-a Sara Seizović.

"Ljudi koji nisu dio ove priče i ovakvog načina rada, sigurno ne znaju koliko je ovo dinamičan posao i okruženje, a ja sam zapravo od trenutka kada sam završio Akademiju umjetnosti u Banjaluci, postao dio kolektiva ATV-a i svakog dana učim nešto novo, stičem nova iskustva", istakao je montažer ATV-a Strahinja Stojanović.

Uprkos sve većoj popularnosti portala i društvenih mreža, televizija i dalje nalazi svoje mjesto. A da bi opstala kao vodeći izvor informisanosti građana, neophodno je prilagođavanje novim trendovima.

"U BiH procenat ljudi koji se informišu preko TV je preko 50%, dok se u zemljama EU to mijenja jer su im u većem procentu zastupljene digitalne platforme kao osnova informisanja. Smatram da imamo vremena da se prilagodimo situaciji jer televizija sigurno neće nestati, ali se mora transformisati", objasnio je generalni direktor ATV-a Srđan Kevac.

Sto godina nakon emitovanja prvog signala, televizija i dalje svakodnevno prati aktuelne teme i informiše milione ljudi. Promjene su neminovne, ali uloga televizije ostaje ista, da javnost informiše pravovremeno, tačno i pouzdano.