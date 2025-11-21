Logo
Putevi Srpske poručili vozačima: Molimo vas...

Izvor:

SRNA

21.11.2025

18:35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

Iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva Srđan Jolić izjavio je Srni da učesnici u saobraćaju ne treba da na put kreću bez zimske opreme usljed obilnih snježnih padavina na predjelima opština Kneževo, Mrkonjić Grad, preko prevoja Borja.

нермин никшић

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

Jolić je istakao da se očekuju snježne padavine i preko drugih planinskih predjela.

"Shodno tome molimo vozače za posjedovanje zimske opreme i dodatni oprez", rekao je Jolić.

