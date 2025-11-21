Putevi Srpske poručili vozačima: Molimo vas...

Izvor:
SRNA
21.11.2025
18:35
Iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.
Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva Srđan Jolić izjavio je Srni da učesnici u saobraćaju ne treba da na put kreću bez zimske opreme usljed obilnih snježnih padavina na predjelima opština Kneževo, Mrkonjić Grad, preko prevoja Borja.
Jolić je istakao da se očekuju snježne padavine i preko drugih planinskih predjela.
"Shodno tome molimo vozače za posjedovanje zimske opreme i dodatni oprez", rekao je Jolić.
