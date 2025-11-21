Logo
Pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

21.11.2025

10:23

Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

U Banjaluci je danas, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, pušten u saobraćaj rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Svečanosti prisustvuju premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta debljine pet centimetara.

Na dionici od šest kilometara očišćeni su odvodni kanali i bankine, frezan habajući sloj asfalta i položen završni sloj.

Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice, po dvije trake u oba smjera.

Nastavak radova planiran je sredinom marta u zavisnosti od vremenskih prilika, a investicija vrijedna 12 miliona KM u potpunosti se finansira iz sredstava preduzeća "Putevi Republike Srpske".

