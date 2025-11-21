Policija upozorava: Pojavile se lažne novčanice

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Unsko-sanskog kantona upozorilo je građane da su se pojavile lažne novčanice u apoenima od pet, 10 i 20 evra.

Lažne novčanice se na prvi pogled mogu činiti vjerodostojnim, ali se na njima jasno može uočiti ispisan tekst "kopi", što ukazuje da je riječ o krivotvorenim novčanicama, navodi se u saopštenju.

Kantonalni MUP poziva građane da u slučaju sumnje na krivotvorenu novčanicu odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu i prijave slučaj.