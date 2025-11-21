Logo
Large banner

Policija upozorava: Pojavile se lažne novčanice

21.11.2025

10:33

Komentari:

0
Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Unsko-sanskog kantona upozorilo je građane da su se pojavile lažne novčanice u apoenima od pet, 10 i 20 evra.

Lažne novčanice se na prvi pogled mogu činiti vjerodostojnim, ali se na njima jasno može uočiti ispisan tekst "kopi", što ukazuje da je riječ o krivotvorenim novčanicama, navodi se u saopštenju.

Kantonalni MUP poziva građane da u slučaju sumnje na krivotvorenu novčanicu odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu i prijave slučaj.

Podijeli:

Tagovi:

lažni novac

prevara

Evro

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуштен у саобраћај дио реконструисане саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Društvo

Pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

1 h

0
Са тржишта повучени мишићи за пливање

Društvo

Sa tržišta povučeni mišići za plivanje

2 h

0
Срђан Кевац: Телевизија неће нестати, мора се трансформисати

Društvo

Srđan Kevac: Televizija neće nestati, mora se transformisati

2 h

0
Данас у већини предјела снијег

Društvo

Danas u većini predjela snijeg

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner