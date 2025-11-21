Logo
Stigli milioni: Počela isplata pomoći penzionerima

Izvor:

ATV

21.11.2025

17:47

Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима
Foto: ATV

Zeničko-dobojski kanton (ZDK) uplatio je sredstva Federalnom fondu PIO u iznosu od 3.458.500 KM, čime je ispunjeno obećanje da će za 34.525 penzionera s područja tog kantona biti osigurana jednokratna pomoć u visini od 100 KM.

Sredstva su obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama u okviru nadležnih ministarstava.

Milan Petković

Republika Srpska

Petković: Nećemo dozvoliti da potezi iz FBiH određuju naše odluke

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice osiguralo je 400.000 KM, dok je preostali iznos od 3.058.500 KM obezbijedilo Ministarstvo finansija ZDK.

Pravo na pomoć ostvaruju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u FBiH.

Вијадукт Путниково брдо

Ekonomija

Veliki napredak: Pogledajte najzahtjevniju dionicu Koridora 5C kroz Srpsku

Federalni fond PIO izvršiće isplatu pomoći uz penziju za novembar, u skladu s dostavljenim sredstvima, saopšteno je iz Pres službe ZDK.

