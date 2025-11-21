Sutra snijeg: U višim predjelima će napadati i do pola metra

Na području Republike Srpske i Federacije BiH sutra se očekuje hladno i nestabilno vrijeme, uz jači snijeg i porast snježnog pokrivača, koji će u višim predjelima zapada dostići visinu i do pola metra.

Na krajnjem jugu padaće kiša, a najviše snježnih padavina očekuje se na jugozapadu i zapadu, dok će ih najmanje biti na sjeveroistoku, naročito u Semberiji i Posavini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predjelima zapada duvaće jak vjetar koji će stvarati vijavice i nanose snijega. Do večeri se očekuje snježni pokrivač od oko dva centimetra na sjeveroistoku do oko 20 centimetara na zapadu, a u višim predjelima zapada i do pola metra.

Padavine će u noći na nedjelju, 23. novembar, oslabiti i postepeno prestati, a duvaće slab do umjeren vjeter sjevernih smjerova, a u višim predjelima povremeno jak.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri stepena, na jugu do 12, a u višim predjelima od minis tri stepena Celzijusova, a minimalna od minus tri do jedan, na jugu do devet stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava oblačno vrijeme sa kišom, dok je na planinama i u Krajini registrovan i snijeg.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Mrakovica minus jedan, Kneževo nula, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Bugojno i Jajce jedan, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Han Pijesak, Bihać, Drvar i Sanski Most dva, Banjaluka, Srbac i Tuzla tri, Livno i Zenica četiri, Bijeljina, Srebrenica i Sarajevo pet, Sokolac 6, Kalinovik i Čemerno sedam, Višegrad devet, Foča 10, Rudo 11, Mostar 12, Bileća i Trebinje 13 stepeni Celzijusovih.