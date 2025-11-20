Logo
Ovu evropsku zemlju je jutros iznenadio snježni pokrivač: Stvorila se gužva od 500 km

20.11.2025

14:18

Foto: X/@Meteovilles/screenshot

Veći dio Belgije probudio se jutros pod snježnim pokrivačem od nekoliko centimetara, što je izazvalo saobraćajne gužve na belgijskim putevima i kolone vozila čija je ukupna dužina oko 8 sati ujutru dostigla preko 500 kilometara.

Prve snježne padavine u Briselu i u velikom dijelu zemlje donijele su klizave puteve, zbog čega se vozačima savjetuje oprez.

Kraljevski meteorološki institut (RMI) izdao je žuti stepen upozorenja zbog ledenih uslova u Briselu, većem dijelu Flandrije i nekoliko valonskih pokrajina, prenijeli su briselski mediji.

Козара снијег

Društvo

Šta znači ako baš za Aranđelovdan padne snijeg? Ovo vjerovanje se strogo poštuje

Takođe postoji mogućnost za više (zimskih) pljuskova u centru i zapadu zemlje. Lokalno je moguć čak i sloj snijega debljine od 1 do 5 centimetara, iako se očekuje da će se prilično brzo ponovo otopiti. U Briselu je održana prva preventivna sesija posipanja peskom ove zime kako bi se osigurala bezbjednost učesnika u saobraćaju, saopštila je organizacija Brisel Mobiliti.

Briselske opštinske službe od ranog jutra čiste ulice, a 85 tona soli je posuto za oko 3,5 sata, prema podacima javnog preduzeća, prenosi Telegraf.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Društvo

U Srpsku stiže promjena vremena, snijeg u većini krajeva

Istovremeno, u toku su radovi na čišćenju biciklističkih staza, kako bi se građani podstakli da nastave da voze bicikl tokom zime.

Međutim, očekuje se da će čišćenje biti popodne, prvo u severnim dijelovima Belgije, a zatim će se proširiti i na druge regione zemlje.

