Ovu evropsku zemlju je jutros iznenadio snježni pokrivač: Stvorila se gužva od 500 km

Veći dio Belgije probudio se jutros pod snježnim pokrivačem od nekoliko centimetara, što je izazvalo saobraćajne gužve na belgijskim putevima i kolone vozila čija je ukupna dužina oko 8 sati ujutru dostigla preko 500 kilometara.

Prve snježne padavine u Briselu i u velikom dijelu zemlje donijele su klizave puteve, zbog čega se vozačima savjetuje oprez.

Kraljevski meteorološki institut (RMI) izdao je žuti stepen upozorenja zbog ledenih uslova u Briselu, većem dijelu Flandrije i nekoliko valonskih pokrajina, prenijeli su briselski mediji.

Takođe postoji mogućnost za više (zimskih) pljuskova u centru i zapadu zemlje. Lokalno je moguć čak i sloj snijega debljine od 1 do 5 centimetara, iako se očekuje da će se prilično brzo ponovo otopiti. U Briselu je održana prva preventivna sesija posipanja peskom ove zime kako bi se osigurala bezbjednost učesnika u saobraćaju, saopštila je organizacija Brisel Mobiliti.

❄️ La #Belgique est en proie à des averses de #neige ce matin du jeudi 20 novembre 2025, tenant parfois au sol. La région de #Bruxelles est concernée, ici #Etterbeek. (photo Rima Bacjaji) pic.twitter.com/bRBVGPXmqf — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 20, 2025

Briselske opštinske službe od ranog jutra čiste ulice, a 85 tona soli je posuto za oko 3,5 sata, prema podacima javnog preduzeća, prenosi Telegraf.

Istovremeno, u toku su radovi na čišćenju biciklističkih staza, kako bi se građani podstakli da nastave da voze bicikl tokom zime.

Međutim, očekuje se da će čišćenje biti popodne, prvo u severnim dijelovima Belgije, a zatim će se proširiti i na druge regione zemlje.