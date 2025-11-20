Logo
Putin čestitao rođendan patrijarhu Kirilu: Mnogo činite za pravoslavni svijet i ruski narod

20.11.2025

14:11

Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je rođendan patrijarhu moskovskom i cijele Rusije Kirilu, zahvalivši mu se na svemu što čini za Rusiju i ruski narod.

"Vaša Svetosti, toliko mnogo činite za pravoslavni svijet i za ruski narod, za cijelu Rusiju u svom služenju našoj zemlji. Znam koliko snage i energije ulažete. Zato bih, na dan Vašeg rođendana, da Vam poželim zdravlje, kako biste mogli da nastavite ovo plemenito služenje našoj otadžbini u istom, reći ću otvoreno, veoma zahtjevnom i napetom ritmu", poručio je ruski predsjednik patrijarhu, uručivši mu buket cvijeća.

Владимир Путин

Svijet

Putin obavio ljekarski pregled: Rezultati odlični

Patrijarh je od srca zahvalio i poručio da je, uz aktivno učešće Putina kao šefa države, formiran stil i oblik uzajamnih odnosa između crkve i države kojima bi vjerovatno pozavidjele sve prethodne generacije.

"Jer u stara carska vremena crkva nije bila slobodna, njom je upravljao državni činovnik. Znamo šta se dešavalo u sovjetsko vrijeme. A sada, prvi put u ovoj dugoj istoriji, odnosi između crkve i države se odvijaju tako da ne nastaju nikakvi konflikti koji bi mogli da bace sjenku na te odnose. Štaviše, ovi odnosi zaista služe dobru i napretku našeg naroda i naše voljene domovine", istakao je patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril.

68556d7c1eed2 Putin

Svijet

Patrijarh Kiril: Putin je iskren vjernik, primjer dobrog hrišćanina

Patrijarh Kiril rođen je 20. novembra 1946. godine u Lenjingradu. Danas puni 79 godina. Izabran je za patrijarha Ruske pravoslavne crkve 27. januara 2009. godine, nakon smrti patrijarha moskovskog i cijele Rusije Aleksija II, prenosi RT Balkan.

