SAD i Rusija tajno rade na novom planu za okončanje rata u Ukrajini?

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi, u konsultacijama sa Rusijom, na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini, rekli su američki i ruski zvaničnici za Aksios.

Prema navodima, plan SAD od 28 tačaka zasniva se na Trampovoj inicijativi za postizanje sporazuma o Gazi.

Visoki ruski zvaničnik rekao je da je "optimističan" u pogledu uspeha predloga, iako još nije jasno kako će ga prihvatiti Ukrajina i njeni evropski saveznici.

Tačke plana svrstane su u četiri oblasti - mir u Ukrajini, bezbjednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi Sjedinjenih Država sa Rusijom i Ukrajinom.

Aksios navodi da je još uvek neizvesno kako se u dokumentu tretira jedno od najspornijih pitanja, odnosno, kontrola teritorije u istočnoj Ukrajini, gde ruske snage polako napreduju, ali drže znatno manje područja od onoga što je Moskva ranije zahtijevala.

Sastavljanje plana predvodi Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, koji o njemu intenzivno razgovara sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, navodi neimenovani američki zvaničnik.

Dmitrijev, direktor ruskog državnog investicionog fonda i važan akter u diplomatiji oko Ukrajine, rekao je da je krajem oktobra u Majamiju proveo tri dana u razgovorima sa Vitkofom i drugim članovima Trampovog tima.

Dmitrijev je izrazio optimizam, navodeći da "prvi put ima utisak da se ruska pozicija zaista čuje".

Vitkof je trebalo da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u sredu u Turskoj, ali je posetu odložio, potvrdili su ukrajinski i američki zvaničnici.

On je ranije ove sedmice u Majamiju razgovarao sa ukrajinskim savetnikom za nacionalnu bezbednost Rustomom Umerovim.

- Znamo da Amerikanci rade na nečemu - rekao je ukrajinski zvaničnik.

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da je "predsjednik jasno poručio da je vrijeme da se ubijanje zaustavi i postigne sporazum" i da Tramp vjeruje da postoji šansa da se rat okonča "ukoliko se pokaže fleksibilnost".

Dmitrijev je naveo da je cilj da se principi o kojima su Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin razgovarali na Aljasci u avgustu pretoče u prijedlog koji bi obuhvatio ne samo rješavanje ukrajinskog sukoba, već i obnovu američko-ruskih odnosa i odgovore na bezbjednosne brige Moskve.

- U pitanju je širi okvir, odnosno kako obezbediti trajnu bezbjednost Evrope, ne samo Ukrajine - rekao je on.

Dodao je da je cilj da nacrt prijedloga bude završen prije sljedećeg susreta Trampa i Putina, dok planirani samit u Budimpešti ostaje na čekanju.

Dmitrijev je naglasio da ovaj proces nema veze sa britanskom inicijativom za "model Gaze" u Ukrajini, za koju smatra da nema izgleda za uspjeh jer zanemaruje ruske stavove.

Američki zvaničnik potvrdio je da Bijela kuća već informiše evropske saveznike o novom planu, kao i Ukrajinu.

Naveo je i da postoji "realna šansa" da se obezbijedi podrška i Kijeva i Evrope, kao i da će se plan prilagođavati na osnovu njihovih sugestija.

- Smatramo da je trenutak povoljan za ovaj plan. Ali obje strane moraju biti praktične i realistične - rekao je američki zvaničnik.