Izgorjela poznata balkanska diskoteka u Beču

Popularni balkanski klub “Village” skoro do temelja je izgorio u požaru koji je izbio noćas, oko 1 sat poslije ponoći.

U Daumegaseu u okrugu Favoriten požar je buknuo u noći između ponedjeljka i utorka, a uzrok požara u trenutno zatvorenoj diskoteci “Village” još uvijek nije poznat. Zbog jakog intenziteta odmah je podignut drugi nivo uzbune i 90 vatrogasaca se više od osam sati borilo sa vatrenom stihijom.

Kako prenosi Heute, na teren su izašla čak 23 vatrogasna vozila. Vatrogasce je na licu mjesta dočekala vatrena stihija visoka nekoliko metara, koja je probijala kroz krov zatvorene diskoteke.

Kako bi došli do izvora požara, krov objekta je potpuno razbijen i uništen.

Ipak, uprkos opsežnim i intenzivnim vatrogasnim mjerama, uključujući upotrebu pjene, došlo je do djelomičnog urušavanja objekta.

Ali, zahvaljujući brzoj i koordinisanoj intervenciji, svi obližnji objekti, poput prodavnice koja se nalazila uz samu diskoteku, ostali su netaknuti.

Uzrok požara se istražuje i više detalja biće poznato nakon završetka istrage.