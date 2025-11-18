Logo
Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

Izvor:

SRNA

18.11.2025

19:51

Komentari:

0
Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка
Foto: Pixabay

Elena C. uhapšena je u Rusiji zbog sumnje da je ubila, a potom obezglavila svog šestogodišnjeg sina Miroslava.

Jezivi zločin dogodio se, kako se sumnja, prije nekoliko dana na području Moskve, a glava mališana pronađena je u nedjelju u rancu bačenom kraj jezera Goljanovski.

Radnici komunalnih službi su u nedjelju ujutru, oko 9.30 časova pronašli ranac u blizini obale, a policiji se slošilo od prizora kada su stigli na uviđaj. Ubrzo su stigli forenzičari, ali i ronioci koji su krenuli da češljaju jezero i okolinu. Gotovo istovremeno, policija je primila poziv od dječakove bake, koja je prijavila da je njen šestogodišnji unuk nestao i da je posljednji put viđen u stanu svoje majke Elene.

Do večeri, detektivi su stigli u porodični stan, gdje je dječakovo tijelo pronađeno na balkonu. Majka djeteta, 31-godišnja Elena C. i njen partner su odvedeni u policijsku stanicu na ispitivanje.

Prema izvorima, Elena je pričala nepovezano i partnera je optuživala za zločin, da bi na kraju priznala da je ona ta koja je svirepo ubila dijete.

U toku je psihijatrijsko vještačenje osumnjičene, koja je prethodno bila pod nadzorom psihijatra ii žalila se na anksioznost.

Komšije su rekle da su bili sukobi u porodici, te da je Elena imala poteškoća da brine o djeci. Mali Miroslav bio je invalid od rođenja, nije mogao samostalno da hoda i zahtijevao je stalnu pomoć. Njegova devetogodišnja sestra je stavljena pod nadzor Centra za socijalni rad.

Prema riječima poznanika porodice, Elena je imala finansijske poteškoće, imala je dugove za kredite i radila je honorarno kao prodavac i kurir. Ranije ove godine se razvela od oca svoje dvoje djece. Nesrećni čovjek je živio sam i za smrt sina Miroslava je saznao iz medija.

Prema pisanju medija, otac je posljednjih dana pokušao da kontaktira Elenu kako bi odveli ćerku na odmor, ali ona nije odgovarala na njegove pozive.

Rusija

Ubistvo

