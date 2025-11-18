Da li je živa: Majka Ane Volš progovorila nakon preokreta na suđenju

Milanka Ljubičić, majka Beograđanke Ane Volš, oglasila se za "Kurir" nakon što se Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets, izjasnio krivim rekavši da je on uklonio tijelo i da je lagao policiju!

"Mene samo zanima jedno, a to je da li je moje dijete, moja Ana, da li je živa! Nisam znala da je išta Brajan priznao, od nadležnih institucija nisam dobila nijednu informaciju, sve što saznam je iz medija, a ni to sada nisam pročitala jer sam očekivala da neće biti ništa prije narednog suđenja koje je zakazano za decembar. U svakom slučaju, on mene ne zanima, mene zanima samo moje dijete", rekla je Milanka za "Kurir" koja se mjesecima nije oglašavala.

Svijet Palo priznanje: Preokret u slučaju Ane Volš

Podsjetimo, Volš se tereti da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu, Beograđanku Anu Volš, a kao jedan od mogućih motiva navodi se to što je Ana, navodno, imala ljubavnu aferu, dok je, prema drugoj verziji, Volš presudio ženi zbog novca.

On se inače u utorak izjasnio krivim po dvije manje tačke optužnice - za uklanjanje tijela i obmanjivanje policije, neposredno prije nego što je počeo izbor porote na suđenju za ubistvo.

"Gospodine Volš, da li ste zaista namjerno uklonili ili prenijeli tijelo Ane Volš ili njene posmrtne ostatke, a da za to niste bili zakonski ovlašćeni?", upitala je sudija Višeg suda Norfolka, Dajan Frenijer.

"Da", kratko je odgovorio Volš.

Svijet Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Uprkos dokazima koje je američko tužilaštvo prikupilo i nakon ovog priznanja koji ukazuju da je Ana ubijena, njena majka ne gubi nadu da je njena kćerka živa, a kako kaže, o unučićima ne zna ništa i to joj takođe teško pada.

"O Aninoj djeci, a mojim unučićima ništa ne znam, već dugo ništa nisam čula o njima. Moja druga kćerka je bila do skoro u kontaktu, ali ja ništa ne znam i to mi preteško pada", zaključila je Milanka.