Mask brutalno odgovorio pjevačici: ''Ona nije najpametnija''

18.11.2025

16:39

Илон Маск
Žestoka rasprava između pjevačice Bili Ajliš i milijardera Ilona Maska povodom njegovog budućeg statusa novog milijardera na svijetu nastavljena je i danas, pa se prelila i na društvene mreže.

Debata o bogatstvu i društvenoj odgovornosti podijelila je javnost nakon što je pjevačica prozvala ultrabogate, a osnivač Tesle nije ostao dužan.

Sve je počelo ranije ovog mjeseca kada je 23-godišnja pjevačica pozvala bogataše svijeta da doniraju svoj novac na dod‌jeli nagrada za inovatore u organizaciji "Wall Street Journal" časopisa.

"Trenutno smo u vremenu kada je svijet zaista, zaista loš i zaista mračan, i ljudima je potrebna empatija i pomoć više nego ikad, posebno u našoj zemlji", rekla je Ajliš publici te dodala:

"Ako imate novac, bilo bi sjajno da ga iskoristite za dobro i možda ga date nekim ljudima kojima je potreban", nastavila je, postavljajući direktno pitanje publici: "Volim vas sve, ali ovd‌je ima nekoliko ljudi koji imaju mnogo više novca od mene, a ako ste milijarder, zašto ste milijarder?"

Maskov kratak i brutalan odgovor

Reakcija Ilona Maska nije se dugo čekala. Na društvenoj mreži Iks, ukratko je prokomentarisao pjevačicu:

"Ona nije najpametnija", napisao je Mask.

