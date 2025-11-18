Mask brutalno odgovorio pjevačici: ''Ona nije najpametnija''

Izvor:
18.11.2025
Žestoka rasprava između pjevačice Bili Ajliš i milijardera Ilona Maska povodom njegovog budućeg statusa novog milijardera na svijetu nastavljena je i danas, pa se prelila i na društvene mreže.
Debata o bogatstvu i društvenoj odgovornosti podijelila je javnost nakon što je pjevačica prozvala ultrabogate, a osnivač Tesle nije ostao dužan.
Sve je počelo ranije ovog mjeseca kada je 23-godišnja pjevačica pozvala bogataše svijeta da doniraju svoj novac na dodjeli nagrada za inovatore u organizaciji "Wall Street Journal" časopisa.
"Trenutno smo u vremenu kada je svijet zaista, zaista loš i zaista mračan, i ljudima je potrebna empatija i pomoć više nego ikad, posebno u našoj zemlji", rekla je Ajliš publici te dodala:
"Ako imate novac, bilo bi sjajno da ga iskoristite za dobro i možda ga date nekim ljudima kojima je potreban", nastavila je, postavljajući direktno pitanje publici: "Volim vas sve, ali ovdje ima nekoliko ljudi koji imaju mnogo više novca od mene, a ako ste milijarder, zašto ste milijarder?"
Reakcija Ilona Maska nije se dugo čekala. Na društvenoj mreži Iks, ukratko je prokomentarisao pjevačicu:
"Ona nije najpametnija", napisao je Mask.
