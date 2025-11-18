Logo
Poznato kada se sastaju Tramp i Ronaldo

18.11.2025

16:03

Познато када се састају Трамп и Роналдо
Foto: Tanjug/AP

Portugalski profesionalni fudbaler Kristijano Ronaldo treba danas da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu, javio je Si-En-En, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Bijele kuće.

Sastanak će biti održan u Bijeloj kući istog dana kada se saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman sastaje sa Trampom.

Ronaldo je ranije objavio da će Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, koje je zakazano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, Meksiku i SAD, biti njegovo posljednje.

Ovaj fudbaler petostruki je osvajač "Zlatne lopte" i Lige šampiona, kao i evropski šampion sa Portugalijom.

Prije nego što se pridružio saudijskom klubu "El Nasr", Ronaldo je igrao za portugalski "Sporting", engleski "Mančester junajted", španski "Real Madrid" i italijanski "Juventus".

Tagovi:

Donald Tramp

Kristijano Ronaldo

