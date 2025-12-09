Logo
Predsjednik proglasio nevažećim rezultate opštih izbora

09.12.2025

22:28

Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора
Predsjednik Hondurasa Siomara Kastro proglasila je nevažećim rezultate opštih izbora održanih 30. novembra, ukazujući na manipulaciju brojanjem glasova i "izborni udar".

Ona je u obraćanju javnosti ukazala na 26 audio snimaka koji "pokazuju da su izbori nevažeći".

Kastrova je naglasila da narod Hondurasa "nikada ne smije da prihvati izbore obilježene miješanjem, manipulacijom i ucjenom" i dodala da "suverenitet nije na prodaju i da se demokratija ne predaje".

Ona je rekla da će izborne malverzacije biti prijavljene UN, EU, Zajednici latinoameričkih i karipskih država, Organizaciji američkih država i drugim međunarodnim organizacijama.

Prema Nacionalnom izbornom savjetu, nakon prebrojavanja više od 99 odsto glasačkih listića, kandidat Nacionalne stranke Nasri Asfura, koga je podržao predsjednik SAD Donald Tramp, vodi sa 40,53 odsto glasova.

Prema zakonu, konačno prebrojavanje glasova mora biti završeno u roku od 30 dana od glasanja, a inauguracija novog predsjednika zakazana je za 27. januar 2026. godine.

