Logo
Large banner

Putin: Uskoro ćemo ostvariti svoje ciljeve, obećavam - sve će biti obnovljeno

Izvor:

SRNA

09.12.2025

20:08

Komentari:

0
Путин: Ускоро ћемо остварити своје циљеве, обећавам - све ће бити обновљено
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Rusija će dovesti specijalnu vojnu operaciju do njenog logičnog završetka i ostvariće zadate ciljeve, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Svakako ćemo dovesti ovu stvar do njenog logičnog završetka, postižući ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin na sastanku Savjeta za civilno društvo i ljudska prava.

zelenski tramp

Svijet

Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

Putin je obećao da će naselja oslobođena tokom specijalne vojne operacije biti potpuno obnovljena.

"Naravno, moramo da učinimo sve da pomognemo ovim ljudima da obnove svoje domove. Mogu direktno da kažem - sve će biti obnovljeno", izjavio je ruski predsjednik.

Rusija provodi specijalnu vojnu operaciju od 24. februara 2022. godine.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

Putin je rekao ranije da je cilj operacije "zaštita ljudi koji su podvrgnuti genocidu od kijevskog režima".

"Krajnji cilj operacije je potpuno oslobađanje Donbasa i stvaranje uslova koji garantuju bezbjednost Rusije, te da Ukrajina bude demilitarizovana i denacifikovana", rekao je Putin.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Vojna operacija

Specijalna vojna operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

Svijet

Putin: Donbas je teritorija Rusije i to je istorijska činjenica

3 h

0
Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Svijet

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

7 h

0
Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Svijet

Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

9 h

0
Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године

Svijet

Peskov: Nema razgovora o sastanku Trampa i Putina prije Nove godine

1 d

0

Više iz rubrike

Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Svijet

Zelenski dobio nekoliko dana da odgovori na predloženi američki plan

52 min

0
Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Svijet

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

2 h

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Svijet

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

2 h

0
Иван Кононенко украјински глумац и војник

Svijet

Poginuo glumac iz serije koja je proslavila Zelenskog

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

52

Koliko bi danas koštalo da se živi kao porodica iz filma ''Sam u kući''?

20

46

Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

20

26

Detalji napada nožem u Tuzli: Osobi se bore za život, uhapšen potencijalni napadač

20

25

"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo autom!

20

17

Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner