Putin: Uskoro ćemo ostvariti svoje ciljeve, obećavam - sve će biti obnovljeno

Rusija će dovesti specijalnu vojnu operaciju do njenog logičnog završetka i ostvariće zadate ciljeve, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Svakako ćemo dovesti ovu stvar do njenog logičnog završetka, postižući ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je Putin na sastanku Savjeta za civilno društvo i ljudska prava.

Putin je obećao da će naselja oslobođena tokom specijalne vojne operacije biti potpuno obnovljena.

"Naravno, moramo da učinimo sve da pomognemo ovim ljudima da obnove svoje domove. Mogu direktno da kažem - sve će biti obnovljeno", izjavio je ruski predsjednik.

Rusija provodi specijalnu vojnu operaciju od 24. februara 2022. godine.

Putin je rekao ranije da je cilj operacije "zaštita ljudi koji su podvrgnuti genocidu od kijevskog režima".

"Krajnji cilj operacije je potpuno oslobađanje Donbasa i stvaranje uslova koji garantuju bezbjednost Rusije, te da Ukrajina bude demilitarizovana i denacifikovana", rekao je Putin.