Logo
Large banner

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Izvor:

SRNA

09.12.2025

18:17

Komentari:

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање
Foto: Tanjug/AP

Ono što radi radi ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je krvavo cjenkanje, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Američki predsjednik Donalrd Tramp rekao je ranije u intervjuu "Politiku" da je Zelenski "odličan prodavac".

"Nema ništa loše u trgovini kada se ne radi o trgovini sa ljudima koji su vam vjerovali i koji su vas izabrali da biste vi, kako je obećano, donijeli mir njihovoj zemlji", rekla je Zaharova.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Vašington prvi put dovodi u pitanje širenje NATO-a

Ona je dodala da je značenje potpuno drugačije "kada je u pitanju trgovina povjerenjem ljudi i njihovim životima, što uključuje trgovinu organima, trgovinu ukrajinskom djecom i trgovinu čašću, savješću i budućnošću Ukrajine".

Podijeli:

Tagovi:

Marija Zaharova

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова оштро Шведској: Још једна земља која је постала толерантна на неонацизам

Svijet

Zaharova oštro Švedskoj: Još jedna zemlja koja je postala tolerantna na neonacizam

1 d

0
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

2 d

1
Захарова: НАТО уништава све односе са Русијом

Svijet

Zaharova: NATO uništava sve odnose sa Rusijom

4 d

0
Захарова: Зеленски не бира кога ће жртвовати да остане на власти

Svijet

Zaharova: Zelenski ne bira koga će žrtvovati da ostane na vlasti

5 d

0

Više iz rubrike

Иван Кононенко украјински глумац и војник

Svijet

Poginuo glumac iz serije koja je proslavila Zelenskog

1 h

0
Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Svijet

Izdato upozorenje za megazemljotres: Naredni dani su ključni!

1 h

0
Амерички министар здравља (71) такмичио се у згибовима са министром саобраћаја и то на аеродрому у Вашингтону

Svijet

Američki ministar zdravlja (71) takmičio se u zgibovima sa ministrom saobraćaja i to na aerodromu u Vašingtonu

1 h

0
Путин: Донбас је територија Русије и то је историјска чињеница

Svijet

Putin: Donbas je teritorija Rusije i to je istorijska činjenica

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

42

Vulić: Horski nastupi predstavnika "trojke" pokazuju nemoć

18

34

Sutra ova naselja ostaju bez struje

18

30

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

18

25

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

18

21

Mještani Rosulja protiv izmjena regulacionog plana : ''Ovo je potpuno iracionalno''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner