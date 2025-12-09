Ono što radi radi ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je krvavo cjenkanje, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Američki predsjednik Donalrd Tramp rekao je ranije u intervjuu "Politiku" da je Zelenski "odličan prodavac".

"Nema ništa loše u trgovini kada se ne radi o trgovini sa ljudima koji su vam vjerovali i koji su vas izabrali da biste vi, kako je obećano, donijeli mir njihovoj zemlji", rekla je Zaharova.

Svijet Zaharova: Vašington prvi put dovodi u pitanje širenje NATO-a

Ona je dodala da je značenje potpuno drugačije "kada je u pitanju trgovina povjerenjem ljudi i njihovim životima, što uključuje trgovinu organima, trgovinu ukrajinskom djecom i trgovinu čašću, savješću i budućnošću Ukrajine".