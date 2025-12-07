Logo
Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

SRNA

07.12.2025

18:12

1
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада
Foto: Tanjug/AP

Kijevski režim pretvorio se u međunarodnu korupcijsku brigadu za pumpanje novca kroz Ukrajinu, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ukrajinski patrioti", ironično je prokomentarisala Zaharova izvještaje da su visoki ukrajinski vladini zvaničnici bili umiješani u skandal oko korupcije sa biznismenima.

"Sada je jasno zašto je Vladimiru Zelenskom svejedno da li je u pitanju visivanka /tradicionalna ukrajinska odjeća koja sadrži elemente ukrajinskog etničkog veza/ ili kosovorotka /ruska seljačka košulja sa kragnom koja se zakopčava sa strane/. Zato što je to međunarodna brigada za pumpanje novca preko Ukrajine", rekla je ona.

Zaharova je napomenula da je sada jasno i zašto režim zabranjuje Ukrajincima da govore i uče ruski, da čitaju ruske klasike, zašto prepravljaju istoriju svoje zemlja.

"Zato što će obrazovani ljudi postavljati pitanja, a međunarodnoj korupciji, čije je Ukrajina samo srce, potrebna je tišina koja se može postići neutralizacijom nacionalne savjesti", istakla je Zaharova.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine /NABU/ i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo /SAT/ objavili su 10. novembra istragu o velikoj korupcijskoj šemi u energetskom sektoru, nazvanoj Operacija "Midas".

Pretresi su sprovedeni u energetskoj kompaniji "Energoatom" i rezidencijama preduzetnika Timura Mindiča i sada suspendovanog ministra pravde Germana Galuščenka, koji je bio ministar energetike zemlje u vrijeme događaja koji se istražuju.

Istraga je utvrdila da su učesnici u šemi oprali oko 100 miliona dolara.

NABU je takođe počeo da objavljuje snimke razgovora iz Mindičevog stana, koji su otkrili razgovore o koruptivnim praksama.

Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

Komentari (1)
