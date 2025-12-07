Logo
Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

Izvor:

SRNA

07.12.2025

17:27

Foto: cottonbro studio/Pexels

Najmanje 13 ljudi povrijeđeno je u eksploziji bombe postavljene na motor u centru grada Balboa u Kolumbiji.

Zvaničnici su naveli da je među povrijeđenima sedmogodišnja djevojčica i jedan policajac, ali do sada nema pouzdanih informacija o težini povreda, niti o eventualnim smrtnim slučajevima.

Prema izvještajima, motor je bio parkiran pored laboratorije za kontrolu kvaliteta kafe i prostorija Komiteta uzgajivača kafe, u blizini zgrade policijske stanice. Ova dva objekta smatraju se mogućim ciljem napada.

Guverner regiona Kauka Oktavio Guzman rekao je da je odmah aktivirana vanredna služba, uključujući dva vatrogasna vozila i 10 vatrogasaca da bi se gasio požar i pomoglo žrtvama.

Region Kauka i opština Balboa posebno posljednjih godina bilježe porast nasilja, zbog aktivnosti disidentnih oružanih grupa i narko-kartela, koji se sukobljavaju zbog kontrole teritorija i trgovačkih ruta.

Organizacija uzgajivača kafe oštro je osudila napad, prenosi "Juronjuz".

Predsjednik federacije Herman Baharon rekao je da je napad "podmukao" i da nanosi štetu ne samo infrastrukturi, već i dostojanstvu i egzistenciji radničkih porodica koje žive od uzgoja kafe.

