Logo
Large banner

Trampov sin zaprijetio Ukrajini i isprozivao EU

Izvor:

Agencije

07.12.2025

16:56

Komentari:

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Donald Tramp možda će se povući iz rata u Ukrajini, izjavio je danas najstariji sin američkog predsjednika Donald Mlađi u Dohi.

On je kritikovao šeficu evropske diplomatije Kaju Kalas, rekavši da evropske sankcije ne funkcionišu jer su samo povećale cijenu nafte, iz koje Rusija može da finansira svoj rat. Evropski plan je, kako je rekao, "čekamo da Rusija bankrotira, a to nije plan".

Kotor

Region

Državljanke BiH i Hrvatske osumnjičene da su pokrale strance u Kotoru

Dodao je da je tokom kampanje za takozvane međuizbore 2022. godine u SAD (midterm) sreo samo troje ljudi koji su smatrali da je rat u Ukrajini među 10 najvažnijih pitanja.

Rizik od dolaska venecuelanskih brodova koji dopremaju drogu fentanil u SAD, rekao je, "daleko je jasnija i neposrednija opasnost od svega što se dešava u Ukrajini ili Rusiji".

Tramp Džunior je tvrdio, bez navođenja dokaza, da je ovog ljeta primijetio u Monaku da je 50 odsto superautomobila poput "bugatija" i "ferarija" imalo ukrajinske registarske tablice.

"Mislite li da je to zarađeno u Ukrajini?", upitao je.

Пеглање

Savjeti

Koristite mašinu za pranje veša na ovaj način i zaboravite peglu

"Čujemo sve glasine o tome šta se dešava, kada vidimo da je svaka registarska tablica u Monaku ukrajinska... bogataši su pobjegli i ostavili ono što su smatrali seljačkom klasom da vodi ove ratove. Nije bilo podsticaja da se zaustavi, jer dok god je novac dolazio i dok su krali, niko ništa nije provjeravao, tako da nije bilo razloga da se postigne mir", kaže on.

Upitan da li je moguće da će se njegov otac - koji je na izborima tvrdio da može da donese mir u Ukrajini - jednostavno povući, Tramp Džunior je rekao da je to moguće, dodajući da je njegov otac jedan od najnepredvidivijih ljudi u politici.

Obećao je da SAD više neće biti "budala sa čekovnom knjižicom".

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Donald Tramp Junior

Ukrajina

Amerika

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

паре, новац, марке

Republika Srpska

Za penzionere u Srpskoj spremno 168 miliona KM

59 min

0
Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Svijet

Mediji: Plan za zapljenu ruske imovine označava neuspjeh EU

1 h

0
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Scena

Slobi Radanoviću zabranjen ulazak u Švedsku: Na aerodromu proveo 3 dana

1 h

0
Јусуф Арифагић

Ekonomija

Dva dana radna, dva slobodna: Daje 1750 KM platu, ali nema radnika

1 h

1

Više iz rubrike

Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Svijet

Mediji: Plan za zapljenu ruske imovine označava neuspjeh EU

1 h

0
Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе

Svijet

Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno radom vlade

1 h

0
Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

Svijet

Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

1 h

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Svijet

Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner