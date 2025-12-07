Logo
Large banner

Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno radom vlade

Izvor:

SRNA

07.12.2025

16:29

Komentari:

0
Рекордних 70 одсто Нијемаца незадовољно радом владе
Foto: Pixabay

Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno je radom vlade, pokazala je anketa agencije za istraživanje javnog mnjenja INSA, koja je sprovedena za list "Bild".

Anketa je pokazala da je samo 21 odsto ispitanika zadovoljno radom vlade.

илу-вјеридба-прстен-07122025

Ljubav i seks

Ovaj mjesec je najpopularniji za vjeridbe

Uz to, 68 odsto ispitanih negativno procjenjuje rad njemačkog kancelara Fridriha Merca, što je povećanje za četiri procentna poena u odnosu na prethodnu anketu sprovedenu krajem novembra.

Samo 23 odsto je pozitivno ocijenilo aktuelnog kancelara, što je pad od dva procentna poena u odnosu na novembarske rezultate.

Ана Радовић

Hronika

Otkriven mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Stojketov tjelohranitelj

Anketa je sprovedena od 4. do 5. decembra na uzroku od 1.005 stanovnika Njemačke.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Fridrih Merc

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

Hronika

Automobil završio u kanalu, ima povrijeđenih

1 h

0
Никола Миленковић

Scena

Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

1 h

0
Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

Svijet

Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

1 h

0
Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Scena

Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

1 h

0

Više iz rubrike

Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

Svijet

Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

1 h

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Svijet

Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

2 h

0
Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Svijet

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

4 h

1
Пожар у ноћном клубу

Svijet

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner