Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno radom vlade

SRNA
07.12.2025
16:29
Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno je radom vlade, pokazala je anketa agencije za istraživanje javnog mnjenja INSA, koja je sprovedena za list "Bild".
Anketa je pokazala da je samo 21 odsto ispitanika zadovoljno radom vlade.
Uz to, 68 odsto ispitanih negativno procjenjuje rad njemačkog kancelara Fridriha Merca, što je povećanje za četiri procentna poena u odnosu na prethodnu anketu sprovedenu krajem novembra.
Samo 23 odsto je pozitivno ocijenilo aktuelnog kancelara, što je pad od dva procentna poena u odnosu na novembarske rezultate.
Anketa je sprovedena od 4. do 5. decembra na uzroku od 1.005 stanovnika Njemačke.
