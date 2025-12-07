Logo
Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

Telegraf

07.12.2025

13:44

0
Пожар у ноћном клубу
Foto: Tanjug/AP

Stravičan požar u noćnom klubu u Goi, u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi, počeo je u trenutku kada je trbušna plesačica izašla na binu i započela svoj nastup. Kamere su snimile trenutak kada vatra počinje da guta plafon i širi se munjevitom brzinom u objektu koji je bio pun gostiju.

Požar je izbio u subotu, nešto poslije ponoći u noćnom klubu Birch u Arpori u Severnoj Goi, a među stradalima ima i turista.

Доктор болница

Zdravlje

Šokantni snimci iz evropske bolnice: Hodnici prepuni zaraženih na nosilima

Uslijedila je panika i bježanje iz kluba, a najviše žrtava bilo je u kuhinji objekta. Vlasti su saopštile da je požar stavljen pod kontrolu, te da su sva tijela pronađena nakon što su spasilačke operacije trajale do ranih jutarnjih sati u nedelju.

Premijer Goe, Pramod Savant, rekao je da su većina poginulih bili pripadnici osoblja kuhinje kluba, kao i da među stradalima ima troje do četvoro turista.

"Šest osoba je povrijeđeno i nalaze se u stabilnom stanju", dodao je.

Snimci napravljeni neposredno prije smrtonosnog požara prikazuju ženu koja nastupa na bini sa bendom dok vatra kreće u plafonu iznad njene glave.

Затвор

Srbija

U Srbiji samo jedna žena služi kaznu od 40 godina zatvora zbog brutalnog ubistva

Niko na bini niti u publici nije primjetio požar dok plamenovi nisu počeli da se šire, a zapaljeni dijelovi plafona da padaju na binu.

Predstava je naglo prekinuta dok su ljudi pokušavali da shvate šta se dešava, a dim je počeo da ispunjava prostoriju.

Prema prvim informacijama, požar je izbio usljed eksplozije boce sa gasom.

Navodi se da je najmanje 100 ljudi bilo na plesnom podijumu kluba kada je požar izbio, a nekoliko njih je u panici pobjeglo u kuhinju i tamo se zateklo zarobljeno zajedno sa osobljem.

илу-лице-01092025

Stil

Noćna rutina koja obnavlja kožu lica dok spavate

Premijer Savant je rekao novinarima na licu mjesta da su tri osobe preminule od opekotina, dok su ostali umrli od gušenja.

Generalni direktor policije Alok Kumar, naveo je da je većina žrtava pronađena u kuhinjskom dijelu, "što sugeriše da su žrtve bile zaposlene u klubu".

Noćni klub, smješten uz pritoke rijeke Arpora, imao je uzak ulaz i izlaz, što je primoralo vatrogasce da parkiraju svoje cisterne oko 400 metara dalje, navodi agencija. Ograničen pristup je usporio napore za gašenje požara, kako su izvjestili lokalni zvaničnici. Lokalni službenik opštine, Roshan Redkar, rekao je da su vlasti ranije izdale nalog za rušenje kluba jer nije imao građevinsku dozvolu od vlade. Ali viši zvaničnici su povukli odluku, dodao je.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Dani cenzurisanja Amerikanaca na internetu su prošli

Državna vlada je naredila istragu incidenta kako bi se utvrdio tačan uzrok požara i da li su poštovani standardi zaštite od požara i građevinske regulative.

