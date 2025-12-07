Došao je po djevojku na prvi dejt, a onda se desilo nešto nevjerovatno

Video sa kamere na vratima koji prikazuje iskrenu reakciju muškarca, razniježio je mnoge na internetu.

Olivija Šepston ​​(26) objavila je video svog sadašnjeg dečka Luisa Perija i njegov iskreni široki osmijeh kada ju je ugledao prvi put.

Snimak je brzo skupio skoro 700.000 pregleda i imao je na hiljade lajkova.

Hronika Užas u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

Par se upoznao preko aplikacije Hinge u maju ove godine. Slali su poruke jedno drugom mjesec dana prije nego što su zakazali svoj prvi sastanak.

Dogovorili su se da doručak i šetnju duž luke Falmut u Kornvolu. Peri je došao po Oliviju i tada je nastao sada viralni video. Olivija se prisetila kako je izgledao „toliko nervozno“ i da je očigledno pokušavao da smisli šta će da kaže..

Olivija je rekla da je skoro „odustala od zabavljanja“ zbog loših iskustava, ali je sa Luisom bilo drugačije.

Prvi sastanak je "proletio", kako je rekla Olivija, a na kraju ju je Luis nervozno pitao da li bi željela da ponovo izađu. Ona je pristala i par je od tada zajedno. Sada se već šale da bi mogli da puste snimak sa kamere na vratima na svom vjenčanju.

Korisnici TikToka bili su oduševljeni Luisovom reakcijom na vratima, a ispod videa su se samo nizali komentari, prenosi Njuzvik, piše Alo.

„Dušo, to je tvoj budući muž, pogledaj kako te gleda, taj čovjek se zaljubio na prvi pogled“, „Čak ti je i zvonio na vrata, koliko bi momaka trubilo napolju ili na pola puta hahaha“ i „Ovakvog muškarca svaka žena želi u svom životu“ bili su su neki od komentara.