Logo
Large banner

Došao je po djevojku na prvi dejt, a onda se desilo nešto nevjerovatno

Izvor:

Alo

07.12.2025

13:19

Komentari:

0
Par, ljubav
Foto: Pexels

Video sa kamere na vratima koji prikazuje iskrenu reakciju muškarca, razniježio je mnoge na internetu.

Olivija Šepston ​​(26) objavila je video svog sadašnjeg dečka Luisa Perija i njegov iskreni široki osmijeh kada ju je ugledao prvi put.

Snimak je brzo skupio skoro 700.000 pregleda i imao je na hiljade lajkova.

Полиција ФБиХ

Hronika

Užas u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

Par se upoznao preko aplikacije Hinge u maju ove godine. Slali su poruke jedno drugom mjesec dana prije nego što su zakazali svoj prvi sastanak.

Dogovorili su se da doručak i šetnju duž luke Falmut u Kornvolu. Peri je došao po Oliviju i tada je nastao sada viralni video. Olivija se prisetila kako je izgledao „toliko nervozno“ i da je očigledno pokušavao da smisli šta će da kaže..

Olivija je rekla da je skoro „odustala od zabavljanja“ zbog loših iskustava, ali je sa Luisom bilo drugačije.

Prvi sastanak je "proletio", kako je rekla Olivija, a na kraju ju je Luis nervozno pitao da li bi željela da ponovo izađu. Ona je pristala i par je od tada zajedno. Sada se već šale da bi mogli da puste snimak sa kamere na vratima na svom vjenčanju.

Korisnici TikToka bili su oduševljeni Luisovom reakcijom na vratima, a ispod videa su se samo nizali komentari, prenosi Njuzvik, piše Alo.

„Dušo, to je tvoj budući muž, pogledaj kako te gleda, taj čovjek se zaljubio na prvi pogled“, „Čak ti je i zvonio na vrata, koliko bi momaka trubilo napolju ili na pola puta hahaha“ i „Ovakvog muškarca svaka žena želi u svom životu“ bili su su neki od komentara.

@ovshepstone So crazy having snippets of your life you can watch back #fyp #doorbell #boyfriend ♬ Sparks - Coldplay

Podijeli:

Tag:

Ljubav

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Užas u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

52 min

0
Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

Svijet

Mladić iz BiH spasio d‌jevojčicu u Londonu: “Znao sam da moram nešto učiniti”

54 min

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

56 min

0
Војска упала на ТВ у Бенину

Svijet

Vojska u Beninu upala na TV: ''Predsjednik je smijenjen''

57 min

0

Više iz rubrike

Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?

Ljubav i seks

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije veze?

1 d

0
Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Ljubav i seks

Muškarac koji ima ovih 5 osobina najbolji je ljubavnik

1 d

0
Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Ljubav i seks

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

1 d

0
Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Ljubav i seks

Privatni detektiv otkrio jednostavan trik da otkrijete partnera u prevari

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Dva dječaka povrijeđena u sudaru, hitno prevezeni u Urgentni centar

13

51

Izbjegavajte ove četiri namirnice ako imate više od 40 godina

13

48

Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

13

46

Tramp Mlađi o korupciji u Ukrajini: Bogati su pobjegli

13

44

Vatra ''progutala'' noćni klub: Snimljen trenutak širenja požara u objektu punom gostiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner