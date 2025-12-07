Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

Izvor:
SRNA
07.12.2025
13:07
Poplava, koja je otkrivena u muzeju Luvr u Parizu, oštetila je mnoge knjige i dokumente u biblioteci egipatskih starina.
Pretpostavlja se da su cijevi, za koje je već prijavljeno da su neispravne, izazvale poplavu, pišu francuski mediji.
Komitet za zdravlje, bezbjednost i uslove rada potvrdio je da je poplava prijavljena u putem imejla 27. novembra i da je navedeno da je ventil koji je osiguravao cijevi iznad dokumentacije izazvao veliku poplavu "prljave vode" koja je teško oštetila knjige i dokumenta i znatno degradirala radne prostore.
Curenje iz cijevi zaustavili su noćni čuvari.
Nije bilo detalja koje su knjige oštećene, navodi danas "Sputnjik".
