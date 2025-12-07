Dječak poginuo na skijanju, očevici opisali užas

Tragedija se dogodila u trenutku kada je šesnaestogodišnjak skočio preko grebena, a da nije primjetio skijaša koji je prethodno pao i pokušavao da ustane. Najverovatnije u pokušaju da ga izbjegne, tinejdžer je izletio sa staze i dobio stravične povrede, kojima je podlijegao u bolnici.

Smrtonosni incident dogodio se na stazi "Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl". Tragedija se dogodila u Absolutparku, u izlaznom dijelu - gdje je skakanje eksplicitno dozvoljeno.

Tinejdžer je, prema navodima očevidaca, pokušao da izbjegne skijaša koji je pokušavao da ustane nakon pada, te je izletio sa staze i imao tažak pad.

Na lice mjesta je brzo stigao helikopter, koji je teško povrijeđenog dječaka transportovao u bolnicu.

Nažalost, uprkos naporima ljekara, tinejdžer je podlegao povredama, piše Telegraf.