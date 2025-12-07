Logo
Izdato hitno upozorenje zbog trovanja pečurkama, jedna osoba umrla

Izvor:

Tanjug

07.12.2025

12:12

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Vlasti Kalifornije izdale su hitno upozorenje nakon pojave niza slučajeva trovanja pečurkama u toj američkoj državi, usljed čega je jedna osoba preminula.

Ministarstvo javnog zdravlja Kalifornije (CDPH) saopštilo je da se od petka 21 osoba otrovala nakon konzumiranja divljih pečurki iz prirode, mahom zelenih pupavki.

Kako navodi CDPH, trovanje izuzetno toksičnim jedinjenjem, amatoksinom, dovelo je do jednog smrtnog slučaja, dok je više osoba, uključujući djecu, pretrpelo ozbiljna oštećenja jetre.

Полиција Црна Гора

Region

Medijator za rad sa djecom osumnjičen da je udario maloljetnu osobu

Kod najmanje jednog pacijenta mogla bi da bude neophodna i transplantacija jetre.

Kako je saopšteno iz CDPH, trovanja su registrovana u području Montereja i Zalivskoj oblasti San Franciska, ali rizik važi i za čitavu Kaliforniju, pošto su nakon kišnih padavina tokom jeseni i u zimskim uslovima povoljni uslovi za rast gljiva kao što su zelene pupavke.

One se najčešće nalaze u blizini hrastova i drugog sličnog drveća kao što je bor, a lako mogu da se zamene sa jestivim pečurkama koje su bezbjedne po zdravlje.

илу-храна-01102025

Region

Influenseri i samoprozvani nutricionisti šire dezinformacije o ishrani

Kako su upozorili stručnjaci, termička obrada ovih gljiva, kao što je kuvanje, sušenje, ili čak zamrzavanje, ne može da ih učini bezbednim za jelo.

Zdravstvene službe su savjetovale stanovništvo da kupuje pečurke u provjerenim trgovinama i komercijalnim objektima, prenosi Si-bi-si Njuz

