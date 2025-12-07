Logo
Medijator za rad sa djecom osumnjičen da je udario maloljetnu osobu

Izvor:

SRNA

07.12.2025

12:11

Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Muškarac iz Berana osumnjičen je da je u dvorištu osnovne škole više puta udario jedno maloljetno lice, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Protiv P. A. /30/ podnesena je krivična prijava za zlostavljanje maloljetnog lica.

јаја

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

Sumnjiči se da je, kao medijator za rad sa djecom određene vrste populacije, u dvorištu osnovne škole u Beranama više puta udario maloljetno lice i postupio na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su istakli da će u fokusu rada službenika policije i dalje biti neselektivno i pravovremeno preduzimanje policijskih mjera i radnji, s ciljem rasvjetljavanja svih oblika kriminaliteta, a naročito onih u kojima su oštećena lica maloljetnici, ali i druge ranjive kategorije.

Crna Gora

Nasilje

