Medijator za rad sa djecom osumnjičen da je udario maloljetnu osobu

Muškarac iz Berana osumnjičen je da je u dvorištu osnovne škole više puta udario jedno maloljetno lice, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Protiv P. A. /30/ podnesena je krivična prijava za zlostavljanje maloljetnog lica.

Zdravlje Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

Sumnjiči se da je, kao medijator za rad sa djecom određene vrste populacije, u dvorištu osnovne škole u Beranama više puta udario maloljetno lice i postupio na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su istakli da će u fokusu rada službenika policije i dalje biti neselektivno i pravovremeno preduzimanje policijskih mjera i radnji, s ciljem rasvjetljavanja svih oblika kriminaliteta, a naročito onih u kojima su oštećena lica maloljetnici, ali i druge ranjive kategorije.