Medijator za rad sa djecom osumnjičen da je udario maloljetnu osobu

Izvor:
SRNA
07.12.2025
12:11
Komentari:0
Muškarac iz Berana osumnjičen je da je u dvorištu osnovne škole više puta udario jedno maloljetno lice, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Protiv P. A. /30/ podnesena je krivična prijava za zlostavljanje maloljetnog lica.
Sumnjiči se da je, kao medijator za rad sa djecom određene vrste populacije, u dvorištu osnovne škole u Beranama više puta udario maloljetno lice i postupio na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, saopšteno je iz Uprave policije.
Iz policije su istakli da će u fokusu rada službenika policije i dalje biti neselektivno i pravovremeno preduzimanje policijskih mjera i radnji, s ciljem rasvjetljavanja svih oblika kriminaliteta, a naročito onih u kojima su oštećena lica maloljetnici, ali i druge ranjive kategorije.
