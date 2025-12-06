Petoro državljana BiH protjerano iz Hrvatske zbog divljanja

Petorica državljana BiH protjerani su iz Hrvatske zbog sumnje da su 25-godišnjem hrvatskom državljaninu nanijeli povrede i demolirati kuću u kojoj su boravili na ostrvu Silbi.

Najmlađem napadaču (26) izrečena je zabrana ulaska i boravka u Evropskom privrednom prostoru u trajanju od pet godina, dok je ostaloj četvorici izrečena zabrana u trajanju od tri godine.

BiH Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

Iz zadarske policije su saopštili da se incident dogodio u srijedu, 3. decembra, u objektu na Silbi gdje su napadači i žrtva zajedno boravili.

Udario ga flašom u glavu

Osumnjičeni su muškarci od 46, 44, 43, 40 i 26 godina, a terete ih da su fizički napali 25-godišnjeg hrvatskog državljanina rukama i nogama, a jedan od njih ga je udario flašom u glavu.

Demolirali kuću i napravili štetu od 2.500 evra

Tokom fizičkog napada, petorka je uništila i inventar u kući čime su 80-godišnjoj vlasnici prouzrokovali materijalnu štetu koja se procjenjuje na oko 2.500 evra, prenose hrvatski mediji.

BiH Kojić: Nemoguć evropski put na kojem bi bile ukinute nadležnosti Srpskoj

Vlasnica je podnijela prijedlog za kazneni progon zbog oštećenja tuđe stvari.

Krivična prijava

Nakon kriminalističkog istraživanja, protiv petorice državljana BiH podnesena je i krivična prijava nadležnom tužilaštvu u Zadru.

Policijski službenici proveli su očevid na mjestu događaja, a provedenim alkotestiranjem utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu kod četvorice osumnjičenih. Napadnuti 25-godišnjak zatražio je pomoć u Opštoj bolnici Zadar, gdje je utvrđeno da je, srećom, zadobio lakše tjelesne povrede.

Svi su u zakonskom roku napustili teritoriju Republike Hrvatske, piše "Indeks".