Kolumbijac ostaje iza rešetaka: Prostitucijom u Splitu zaradio 25.000 evra

Izvor:

SRNA

06.12.2025

14:58

Foto: Unsplash

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv četrdesetogodišnjaka Kolumbijca koji je na području Splitsko-dalmatinske županije organizovao pružanje seksualnih usluga uz novčanu naknadu, te tako ostvario protivpravnu imovinsku korist od najmanje 25.000 evra.

Usluge su pružale četiri državljanke Kolumbije sa kojima je optuženi dogovarao raspodjelu zarade, prenose hrvatski mediji.

Болница

Zdravlje

Povećan broj smrtnih slučajeva od malarije

Prema navodima optužnice, podignute zbog krivičnog djela prostitucija, osumnjičeni je od juna do septembra organizovao pružanje seksualnih usluga.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo produženje istražnog zatvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da ponovi krivično djelo ako bude pušten na slobodu.

