Tragedija u centru Rijeke u kojoj je smrtno stradala mlađa žena, dogodila se u neposrednoj blizini poznatog kafića Pommery bar na Trgu Republike Hrvatske. Ženska osoba pronađena je smrtno ranjena na stubištu zgrade, dok je muškarac u stanu zatečen sa povredama vrata.

Još nije jasno šta se tačno dogodilo i kakva je bila veza između nesrećne žene i osumnjičenog za ubistvo, ali neslužbeno se saznaje da su u pitanju osobe mlađe životne dobi, prenosi Novi list.

Došao d‌jed osumnjičenog

Vlasnik kafića ispričao je da je kada je stigao, na terasi sjedio d‌jed mladića za kojeg se sumnja da je izvršio zločin i pio kafu. U tom trenutku je već trajao uviđaj, a čovjek još nije bio svestan da je njegov unuk umiješan u stravični događaj.

“D‌jed od dečka je tu bio kad je krenuo očevid, ali nije shvatio da je to učinio njegov unuk. Bio je u totalnom šoku nakon što je saznao, govorio kako je njegov unuk dobar dečko, miran i da nikad ništa nije napravio. Jednostavno nije mogao doći sebi. Vidio sam kad je policija vodila mladića, bio je izrezan, a d‌jevojka je nažalost, umrla”, rekao je vlasnik kafića.

Žrtvu je na stubištu pronašao strani radnik iz Nepala. On je istrčao iz ulaza i trčeći krenuo prema obližnjem Mek Donald’su, vičući i zazivajući pomoć.

“Zvali su hitnu, ušli i ugledali d‌jevojku kako leži. Koliko mi je poznato, bila je sva krvava, ali mislili su da je krv iz glave. Navodno je puno puta izbodena”, prepričao je vlasnik kafića.

U toku je uviđaj, a sudeći po broju kriminalista, radnje će potrajati satima.

Prema neslužbenim, ali pouzdanim izvorima, u pitanju je ubistvo, dok je počinilac vjerovatno pokušao samoubistvo. Odveden je u bolnicu, a zasad nije poznato koliko su ozbiljne njegove povrede. Još nije jasno hoće li ostati na liječenju ili će nakon saniranja povreda biti priveden na kriminalističku obradu.

D‌jevojka je, kako se neslužbeno saznaje, ubijena nožem, ali to će biti potvrđeno naknadno. Prizori na stubištu bili su toliko strašni da su i iskusni policajci bili vidno uznemireni.

Kako se saznajemo od komšije koji živi na petom spratu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, sve se odigralo sprat ispod, gd‌je prema njegovim riječima, već duže vrijeme živi jedna jako fina porodica – majka, otac i sin.

Dalje navodi, majka radi u jednoj agenciji za nekretnine, a otac kod jednog riječkog vulkanizera.

Da se nešto čudno i neuobičajeno događa, shvatio je nešto iza 8 sati ujutro kad je čuo lupanje, galamu i udaranje po vratima.

“Izašao sam iz stana i ugledao policajce. Udarali su po vratima stana te obitelji i vikali da će morati provaliti. Ponudio sam im da donesem pajser, ali oni su me potjerali natrag u stan. Bilo mi je jasno da će ili oni provaliti ili zvati vatrogasce. Kasnije sam uspio vid‌jeti, a nakon što su oni provalili u stan, da nekoga vode van i to na nosilima. Ležao je na nosilima i nije ništa govorio, ali ne mogu vam reći je li se radilo o sinu te obitelji”, priča ovaj komšija.

Potresen je onim što je vidio.

“Znate koliko je krvi bilo po stepeništu? Užas. Vidio sam i da nekoj d‌jevojci ljudi iz hitne pomoći daju umjetno disanje. Grozno je to što se dogodilo. Još uvijek ne možemo doći sebi”, rekao je on.