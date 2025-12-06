Smrtonosna infekcija na poznatom kruzeru: Više od stotinu oboljelih

Više od 100 putnika i članova posade na jednom kruzeru razboljelo se usljed izbijanja opasne infekcije, veoma zaraznog virusa - norovirusa.

Više od 100 putnika i članova posade na jednom kruzeru razbolelo se usled izbijanja opasne infekcije. Grupa oboljelih, koja se nalazi na početku krstarenja oko svijeta, koje traje 133 dana, pati od povraćanja i dijareje usred okeana, saopštio je Si-di-si.

Izbijanje infekcije na brodu AIDAdiva kompanije Aida Kruzes prvi put je prijavljeno 30. novembra, što je pokrenulo hitne sanitarne protokole, uključujući dezinfekciju, izolaciju i testiranje.

Zvaničnici su ubrzo utvrdili da je uzrok bolesti kod najmanje 95 putnika i šest članova posade norovirus - veoma zarazan virus.

Prvi simptomi bolesti pojavili su se nakon što je kruzer, čija je matična kompanija Karnival Korporation, napravio više zaustavljanja u SAD.

AIDAdiva je isplovila iz Hamburga10. novembra i posjetila Boston, Njujork, Majami i Čarlston. Planirano je da brod putuje dalje ka Centralnoj Americi, Meksiku, Evropi, Japanu i drugim destinacijama.

Međutim, prva etapa krstarenja, za putnike koji ne ostaju na celom putu, završava se 16. decembra, navodi Si-di-si.

Vlasti su istakle da oboljeli čine manje od 6% svih ljudi na brodu. Si-di-si je saopštio da je kompanija Aida Cruises, zajedno sa osobljem na brodu, brzo reagovala na izbijanje infekcije.

Pojačane su procedure čišćenja i dezinfekcije u skladu sa planom za spriječavanje i odgovor na izbijanje bolesti, vrši se prikupljanje uzoraka stolice radi testiranja, u toku su izolacija obolelih putnika i članova posade, kao i konsultacije sa VSP-om (Vessel Sanitation Program) o sanitarnim procedurama i prijavljivanju oboljelih.

"VSP prati situaciju na daljinu, uključujući i osmatranje odgovora broda na izbijanje virusa kao i sanitarnih procedura", dodao je Si-di-si.

(The Sun)