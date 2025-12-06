Logo
Large banner

Smrtonosna infekcija na poznatom kruzeru: Više od stotinu oboljelih

06.12.2025

14:10

Komentari:

0
Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих
Foto: Pixabay

Više od 100 putnika i članova posade na jednom kruzeru razboljelo se usljed izbijanja opasne infekcije, veoma zaraznog virusa - norovirusa.

Više od 100 putnika i članova posade na jednom kruzeru razbolelo se usled izbijanja opasne infekcije. Grupa oboljelih, koja se nalazi na početku krstarenja oko svijeta, koje traje 133 dana, pati od povraćanja i dijareje usred okeana, saopštio je Si-di-si.

Izbijanje infekcije na brodu AIDAdiva kompanije Aida Kruzes prvi put je prijavljeno 30. novembra, što je pokrenulo hitne sanitarne protokole, uključujući dezinfekciju, izolaciju i testiranje.

Zvaničnici su ubrzo utvrdili da je uzrok bolesti kod najmanje 95 putnika i šest članova posade norovirus - veoma zarazan virus.

Prvi simptomi bolesti pojavili su se nakon što je kruzer, čija je matična kompanija Karnival Korporation, napravio više zaustavljanja u SAD.

Туширање

Savjeti

Tri greške prilikom tuširanja koje vam uništavaju kožu

AIDAdiva je isplovila iz Hamburga10. novembra i posjetila Boston, Njujork, Majami i Čarlston. Planirano je da brod putuje dalje ka Centralnoj Americi, Meksiku, Evropi, Japanu i drugim destinacijama.

Međutim, prva etapa krstarenja, za putnike koji ne ostaju na celom putu, završava se 16. decembra, navodi Si-di-si.

Vlasti su istakle da oboljeli čine manje od 6% svih ljudi na brodu. Si-di-si je saopštio da je kompanija Aida Cruises, zajedno sa osobljem na brodu, brzo reagovala na izbijanje infekcije.

Pojačane su procedure čišćenja i dezinfekcije u skladu sa planom za spriječavanje i odgovor na izbijanje bolesti, vrši se prikupljanje uzoraka stolice radi testiranja, u toku su izolacija obolelih putnika i članova posade, kao i konsultacije sa VSP-om (Vessel Sanitation Program) o sanitarnim procedurama i prijavljivanju oboljelih.

"VSP prati situaciju na daljinu, uključujući i osmatranje odgovora broda na izbijanje virusa kao i sanitarnih procedura", dodao je Si-di-si.

(The Sun)

Podijeli:

Tagovi:

Kruzer

Infekcija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Savjeti

Tri greške prilikom tuširanja koje vam uništavaju kožu

1 h

0
Ове намирнице успоравају метаболизам

Zdravlje

Ove namirnice usporavaju metabolizam

1 h

0
Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Društvo

Otvaranje bolovanja po novim pravilima: Evo kako će se obračunavati naknade zarade

1 h

1
Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

Ovi AI modeli najviše "haluciniraju"

2 h

0

Više iz rubrike

Дрогиран и пијан аутомобилом улетио у масу људи, има погинулих

Svijet

Drogiran i pijan automobilom uletio u masu ljudi, ima poginulih

2 h

0
Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

Svijet

Dostavljač krao poštanske pakete: Uhvatili ga dok je sebi "poklanjao" kuhinjskog robota

3 h

0
Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

Svijet

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

3 h

0
Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner