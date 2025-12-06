Dostavljač krao poštanske pakete: Uhvatili ga dok je sebi "poklanjao" kuhinjskog robota

Državljanin Srbije (38) zaposlen kao vozač dostavnog vozila uhapšen je u Donjoj Austriji zbog sumnje da je pokrao vredne predmete koje je trebalo da isporučuje građanima!

Kako navodi Krone, Srbin je mjesecima krao pakete iy nekoliko poštanskih distributivnih centara, a nakon mnogo pritužbi i opširne istrage, lisice su mu stavljene na ruke.

"On je imao isti metod krađe. Umjesto da pakete utovari u kamion i transportuje ih do depoa i filijala, stavljao ih je u kabinu, otvarao i zadržavao ono što mu se najviše svidjelo. Pratkično, najbolje pošiljke zadržavao je za sebe", piše Krone.

Društvo Građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca

Nakon brojnih žalbi na neisporučene porudžbine u pošti, pokrenuta je interna istraga i policija je obaviještena.

Sumnja je brzo pala na tridesetosmogodišnjaka iz Srbije i on je stavljen pod nadzor. Nakon praćenja, uhvaćen je na djelu dok je pokušavao sebi da „pokloni" kuhinjski robot u Langenloisu, u okrugu Krems.

Između utovarne platforme i zadnjeg zida, kako prenose, pronađeni su djelimično otvoreni paketi, a ukradena roba je izvučena iz ranca.

Sumnja se da je više puta otvarao kutije na raznim rutama najmanje tri mjeseca. Prema trenutnim istragama, ukupna vrijednost ukradene robe je u najmanju ruku četvorocifrena, prenosi Krone.