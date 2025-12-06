Logo
Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

06.12.2025

12:17

Број жртава поплава у Индонезији премашио 900
Foto: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Broj poginulih usljed poplava i pokretanja klizišta u Indoneziji premašio je 900, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.

Broj žrtava u poplavama i klizištima izazvanim ciklonom u tri indonežanske provincije na Sumatri, uključujući Aceh, porastao je na 908, a 410 se vodi kao nestalo.

Olujesu takođe usmrtile oko 200 ljudi na jugu Tajlanda i u Maleziji, javlja Rojters.

Svijet

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Lokalni zvaničnici na Sumatri pozvali su nacionalnu vladu u Džakarti da proglasi vanredno stanje na nacionalnom nivou kako bi se oslobodila dodatna sredstva za spasilačke i humanitarne akcije.

Ranije ove sedmice predsjednik Prabovo Subijanto rekao je da se situacija poboljšava i da su trenutni angažmani dovoljni.

Indonezija

Poplave

