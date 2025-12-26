Štrkić: Važna je podrška sistema

Osnivanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju puno će značiti za djecu, ali i za roditelje, jer neće više morati da lutaju po institucijama tražeći adekvatnu pomoć, izjavila je Srni Danijela Štrkić, majka desetogodišnjeg dječaka koji boluje od tuberozne skleroze.

"Uvijek je prisutno pitanje šta će biti sa našom djecom kada mi ne budemo mogli da brinemo o njima. Nadam se će formiranje ovakvog centra, u kojem će raditi stručnjaci, predstavljati značajan pomak u olakšavanju života ove djece na prvom mjestu, ali i njihovih porodica", rekla je Štrkićeva.

Ona je istakla da roditelji djece sa smetnjama u razvoju žele normalan socijalni život, a odlazak na posao im je luksuz.

"Imamo podršku porodice, ali šta je sa onima koji je nemaju? Zato je podrška sistema važna. Srećna sam jer vidim pomak u ovom sistemu, srećna sam zbog djece", rekla je Štrkićeva.

Ona je poručila roditeljima, koji nemaju snage da se suoče sa problemom, da bolest nije sramota.

"Pričajte o tome i reagujte čim vidite, osjetite da vašem djetetu treba pomoć", rekla je Štrkićeva na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima".