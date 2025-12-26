Logo
Large banner

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Izvor:

SRNA

26.12.2025

22:01

Komentari:

0
Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da se u ovoj akciji pokazuje veliko srce i duša Republike Srpske.

"Republika Srpska opstaje na velikom srcu i duši koji se najbolje pokazuju kada pomažemo našoj djeci", rekao je Karan na donatorskoj večeri koja je organizovana s ciljem osnivanja i opremanja centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

On je dodao da je u genima srpskog naroda humanost i zahvalio svima koji su pozvali humanitarni broj 1411.

1411

Republika Srpska

Vučković: Ustanove u inostranstvu spremne da pomognu u stručnom smislu

"Imao sam priliku obići mnogo porodica koje imaju ovu vrstu problema i shvatio sam koliko je važno da na ovakav način damo podršku njima da žive, koliko je moguće, normalnim životom", istakao je Karan.

Podijeli:

Tagovi:

humanitarni broj 1411

S ljubavlju hrabrim srcima

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

Region

Pronađen Marko (11), poznato u kakvom je stanju dječak za kojim se tragalo

2 h

0
Вода ријека

Srbija

Kako je otkriveno ubistvo biznismena: Crni džak plutao rijekom, u njemu bila noga...

2 h

0
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе

Republika Srpska

Skenderija: Osnivanje centara jedan od prioriteta Vlade

2 h

0
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

Svijet

Tramp: Prijedlozi Zelenskog bez značaja dok ja ne odobrim

3 h

0

Više iz rubrike

Вучковић: Установе у иностранству спремне да помогну у стручном смислу

Republika Srpska

Vučković: Ustanove u inostranstvu spremne da pomognu u stručnom smislu

2 h

0
Скендерија: Оснивање центара један од приоритета Владе

Republika Srpska

Skenderija: Osnivanje centara jedan od prioriteta Vlade

2 h

0
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити

Republika Srpska

Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

3 h

0
Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Republika Srpska

Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner