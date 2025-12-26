Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da se u ovoj akciji pokazuje veliko srce i duša Republike Srpske.

"Republika Srpska opstaje na velikom srcu i duši koji se najbolje pokazuju kada pomažemo našoj djeci", rekao je Karan na donatorskoj večeri koja je organizovana s ciljem osnivanja i opremanja centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

On je dodao da je u genima srpskog naroda humanost i zahvalio svima koji su pozvali humanitarni broj 1411.

"Imao sam priliku obići mnogo porodica koje imaju ovu vrstu problema i shvatio sam koliko je važno da na ovakav način damo podršku njima da žive, koliko je moguće, normalnim životom", istakao je Karan.