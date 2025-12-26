Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je večeras na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da će Vlada izdvojiti dodatna sredstva za ovu akciju, pored već izdvojenih 200.000 KM.

"Imali smo zahtjev da se taj iznos poveća što ćemo i učiniti. Dogovorili smo da sa ovim sredstvima koje smo dobili iz Srbije i Kabineta predsjednika Republike Srpske, da i Vlada toliko izdvoji da bi mogli praviti ogromne korake u pomoći onima kojima je najpotrebnija, a to su naši najmlađi", istakao je Minić.

Republika Srpska Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

On je dodao da sredstva prikupljena u ovakvim akcijama budu iskorištena u prave svrhe, jer se pomogne djeci i roditeljima.

"Cijeli dan pozivam broj 1411 i pozivam i ostale da isto učine. Svako se osjeća lijepo kada zna da pomaže nekom djetetu u nevolji", rekao je Minić.