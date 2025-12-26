Logo
Large banner

Minić: Imali smo zahtjev da se iznos poveća, to ćemo i učiniti

Izvor:

ATV

26.12.2025

21:31

Komentari:

0
Минић: Имали смо захтјев да се износ повећа, то ћемо и учинити
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je večeras na donatorskoj večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" da će Vlada izdvojiti dodatna sredstva za ovu akciju, pored već izdvojenih 200.000 KM.

"Imali smo zahtjev da se taj iznos poveća što ćemo i učiniti. Dogovorili smo da sa ovim sredstvima koje smo dobili iz Srbije i Kabineta predsjednika Republike Srpske, da i Vlada toliko izdvoji da bi mogli praviti ogromne korake u pomoći onima kojima je najpotrebnija, a to su naši najmlađi", istakao je Minić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

On je dodao da sredstva prikupljena u ovakvim akcijama budu iskorištena u prave svrhe, jer se pomogne djeci i roditeljima.

"Cijeli dan pozivam broj 1411 i pozivam i ostale da isto učine. Svako se osjeća lijepo kada zna da pomaže nekom djetetu u nevolji", rekao je Minić.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

humanitarni broj 1411

S ljubavlju hrabrim srcima

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Republika Srpska

Dodik: Nećemo se umoriti i nikada nećemo prestati da pomaženo djeci

3 h

1
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

Republika Srpska

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

3 h

0
Реакције на Станивуковићев приједлог: "Најео се лука па трчи по Мањачи"

Republika Srpska

Reakcije na Stanivukovićev prijedlog: "Najeo se luka pa trči po Manjači"

4 h

2
РиТЕ-Угљевик

Republika Srpska

Kompletirana uprava RiTe Ugljevik, ovo su novi članovi

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

46

Otkriveno nalazište ključnih metala vrijedno 120 milijardi evra

22

37

Rejting Emanuela Makrona pao je na najniži nivo od 2017. godine

22

24

Završeno donatorsko veče, humanitarni broj pozvan 65.302 puta

22

07

Štrkić: Važna je podrška sistema

22

01

Karan: Donatorskom večeri se pokazuje veliko srce i duša Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner