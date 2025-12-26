Kompletirana uprava RiTe Ugljevik, ovo su novi članovi

Izvor:
ATV
26.12.2025
20:06
Danas su izabrana tri nova člana uprave u RiTE Ugljevik,čime je kompletirana cijela uprava.
Nove funkcije obavljaće:
Mikica Lukić iz Ugljevika, master računarstva i informatike, obavljaće funkciju Izvršnog direktora za korporativne poslove.
Nebojša Cvjetković iz Bijeljine, diplomirani inžinjer mašinstva, biće angažovan na funkciji Izvršni direktor za poslove proizvodnje uglja i razvoj rudnika.
Milan Nikolić iz Ugljevika, diplomirani ekonomista, vršiće funkciju Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.
