Kompletirana uprava RiTe Ugljevik, ovo su novi članovi

Danas su izabrana tri nova člana uprave u RiTE Ugljevik,čime je kompletirana cijela uprava.

Nove funkcije obavljaće:

Mikica Lukić iz Ugljevika, master računarstva i informatike, obavljaće funkciju Izvršnog direktora za korporativne poslove.

Nebojša Cvjetković iz Bijeljine, diplomirani inžinjer mašinstva, biće angažovan na funkciji Izvršni direktor za poslove proizvodnje uglja i razvoj rudnika.

Milan Nikolić iz Ugljevika, diplomirani ekonomista, vršiće funkciju Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.