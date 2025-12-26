Zakon pun nelogičnosti: Ako komšije i rodbina dolaze da pomognu, moraju biti prijavljeni u Poreskoj

Dosta prašine podigao je Zakon o radnom angažovanju na sezonskim poslovima. On zabranjuje neoporeziv rad svima osim supružnicima, djeci i roditeljima u jednom domaćinstvu.

Tako će komšije, strine, tetke i ostala rodbina koja dolazi u pomoć na sjetvu, žetvu ili svinjokolj morati biti dan ranije prijavljeni u Poresku upravu Republiku Srpske.

Ako se to ne dogodi, domaćin koji ih je pozvao u pomoć, umjesto rakije sa svojim pomoćnicima, mogao bi da popije kaznu od 1.500 KM. Svim poljoprivrednim proizvođačima koji za svoje poslove angažuju pomoćnike, dodatno opterećenje sa porezima bi samo otežalo i usporilo rad.

"Mi već duži niz godina imamo različite namete koji se povećavaju iz godine u godinu, tako da nije tačno da poljoprivredni proizvođači ne plaćaju porez. Ovo što se tiče sezonskih radnika, nije problem da se i to riješi, samo se moraju riješiti neke druge stvari, mora se riješiti crno tržište u poljoprivredi, šverceri, nakupci, nelegalan uvoz robe", kaže Boris Tadić, poljoprivredno gazdinstvo Tadić.

Građani, podijeljenog mišljenja.

" I treba, treba biti prijavljen" ,

"Ne treba, mislim da treba selo razvijati što više, da treba stimulisati ljude da ostanu na selu da žive, a ne naplaćivati više poreze",

"Mislim da je to glupost za naše običaje, mi imamo neke svoje običaje, kad uđemo u Evropsku uniju onda ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo, a za sad ne vidim nikakvu potrebu za tim", neki su od komentara građana.

Zakon je u funkciji sprovođenja mjera na suzbijanju sive ekonomije i neformalnog zapošljavanja, stoji u obrazloženju zakona.

"Sezonski poslovi u smislu ovog zakona su pojedini poslovi u području poljoprivrede, šumarstva i ribolova i području turizma u skladu sa propisima kojima se uređuje turizam, koji se obavljaju u određenom periodu godine, odnosno u sezoni kada postoji povećana potreba za radom zbog sezonske prirode djelatnosti i koji traju ograničeno vrijeme", navedeno je u zakonu.

Da je navedeni zakon pun nelogičnosti i suprotan tradiciji, stav je i predsjednika SNSD-a.

"Zato sam razgovarao s Anom Trišić Babić, koja ovaj zakon neće potpisati i vratiće ga na ponovno razmatranje i doradu. Razgovaraću s poslanicima SNSD-a i našim koalicionim partnerima kako bi sve nelogičnosti bile otklonjene, razumijevajući da ni sada nisu imali lošu namjeru", naveo je predsjednika SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

Teško je zamisliti kako će navedeni zakon funkcionisati u praksi. Ostaje da vidimo da li će nakon ponovnog razmatranje doći do nekih promjena i da li će npr. kupljevina sijena postati još veća glavobolja domaćinstvima. Dosad je to bilo uglavnom, jako sunce.