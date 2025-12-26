Vlada donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj

Vlada Srpske danas je donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2026. godinu.

Tako se najniža plata u Republici Srpskoj utvrđuje u bruto iznosu od 1476,23 KM, odnosno u neto iznosu od 1.000 KM.

"Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1558,19 KM, odnosno u neto iznosu od 1.050 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1672,13 KM, odnosno u neto iznosu od 1.100 KM", pojasnili su.

Dodaju da se najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje utvrđuje u bruto iznosu od 2081,97 KM, odnosno u neto iznosu od 1.350 KM.

"Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2245,90 KM, odnosno u neto iznosu od 1.450 KM", naveli su iz Vlade RS.