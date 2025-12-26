Logo
Vlada donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

26.12.2025

16:02

Komentari:

0
Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској
Foto: ATV

Vlada Srpske danas je donijela Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2026. godinu.

Tako se najniža plata u Republici Srpskoj utvrđuje u bruto iznosu od 1476,23 KM, odnosno u neto iznosu od 1.000 KM.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, evo šta je odlučeno

"Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1558,19 KM, odnosno u neto iznosu od 1.050 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1672,13 KM, odnosno u neto iznosu od 1.100 KM", pojasnili su.

Dodaju da se najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje utvrđuje u bruto iznosu od 2081,97 KM, odnosno u neto iznosu od 1.350 KM.

"Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2245,90 KM, odnosno u neto iznosu od 1.450 KM", naveli su iz Vlade RS.

Vlada Republike Srpske

najniža plata

