Dodik: Podrška Trampu u zaštiti hrišćana

Izvor:
ATV
26.12.2025
15:27
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da pruža punu podršku američkom predsjedniku Donaldu Trampu da zaštiti hrišćane, ne samo u Nigeriji, već na svakom mjestu na kome su ugroženi.
"Islamska država godinama je sprovodila pogrom nad hrišćanima u cijelom svijetu, ali nije bilo dovoljno hrabrog i odlučnog lidera koji bi se suprotstavio tom zlu do predsjednika Donalda Trampa", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Islamska država godinama je sprovodila pogrom nad hrišćanima u cijelom svijetu, ali nije bilo dovoljno hrabrog i odlučnog lidera koji bi se suprotstavio tom zlu do predsjednika Donalda Trampa @realDonaldTrump .— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 26, 2025
Njegova odlučnost da se obračuna s ovom pošasti zaslužuje punu…
Dodik je dodao da Trampova odlučnost da se obračuna sa ovom pošasti zaslužuje punu podršku svih koji žele mir.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su SAD pokrenule "moćne i smrtonosne" napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedjeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspjela da obuzda progon hrišćana.
Republika Srpska
1 h0
Zdravlje
1 h0
Svijet
4 h0
Svijet
9 h0
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu