Dodik: Podrška Trampu u zaštiti hrišćana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da pruža punu podršku američkom predsjedniku Donaldu Trampu da zaštiti hrišćane, ne samo u Nigeriji, već na svakom mjestu na kome su ugroženi.

"Islamska država godinama je sprovodila pogrom nad hrišćanima u cijelom svijetu, ali nije bilo dovoljno hrabrog i odlučnog lidera koji bi se suprotstavio tom zlu do predsjednika Donalda Trampa", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da Trampova odlučnost da se obračuna sa ovom pošasti zaslužuje punu podršku svih koji žele mir.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su SAD pokrenule "moćne i smrtonosne" napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedjeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspjela da obuzda progon hrišćana.