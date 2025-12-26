Logo
Dodik: Podrška Trampu u zaštiti hrišćana

Izvor:

ATV

26.12.2025

15:27

Додик: Подршка Трампу у заштити хришћана
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da pruža punu podršku američkom predsjedniku Donaldu Trampu da zaštiti hrišćane, ne samo u Nigeriji, već na svakom mjestu na kome su ugroženi.

"Islamska država godinama je sprovodila pogrom nad hrišćanima u cijelom svijetu, ali nije bilo dovoljno hrabrog i odlučnog lidera koji bi se suprotstavio tom zlu do predsjednika Donalda Trampa", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da Trampova odlučnost da se obračuna sa ovom pošasti zaslužuje punu podršku svih koji žele mir.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su SAD pokrenule "moćne i smrtonosne" napade protiv snaga terorističke organizacije Islamska država u Nigeriji, nakon što je prethodno nedjeljama optuživao vladu te zapadnoafričke zemlje da nije uspjela da obuzda progon hrišćana.

Milorad Dodik

Donald Tramp

Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, evo šta je odlučeno

1 h

0
Болница, научник

Zdravlje

Nova nada u borbi protiv raka: Nanotijelima naučnici razaraju unutrašnju strukturu karcinoma

1 h

0
Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Svijet

Tramp i Zelenski u nedjelju na Floridi

4 h

0
Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Svijet

Kijev post: Zelenski bi mogao da posjeti Trampovu rezidenciju na Floridi 28. decembra

9 h

0

Драган Галић

Republika Srpska

Dragan Galić isključen iz Narodne partije Srpske

1 h

2
Влада Српске одржала сједницу, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Vlada Srpske održala sjednicu, evo šta je odlučeno

1 h

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Republika Srpska

Dodik: Trajna zahvalnost Rusiji i Putinu na objektivnom političkom pristupu

3 h

2
Додик и Калабухов за наставак сарадње

Republika Srpska

Dodik i Kalabuhov za nastavak saradnje

3 h

0
