Tramp i Zelenski u nedjelju na Floridi

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsjednik Vladimirom Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u nedjelju, 28. decembra, objavio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovanog ukrajinskog zvaničnika.

Ranije je Zelenski rekao da je postignut dogovor o njegovom sastanku sa Trampom u bliskoj budućnosti.

Od sredine novembra, SAD promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2. decembra primio u Kremlju specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera.

Posjeta američkih predstavnika Rusiji bila je povezana sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Iz Kremlja je saopšteno da je Rusija otvorena za pregovore i posvećena diskusijama koje su vođene u Ankoridžu na Aljasci.