Logo
Large banner

Tramp i Zelenski u nedjelju na Floridi

Izvor:

SRNA

26.12.2025

12:04

Komentari:

0
Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsjednik Vladimirom Zelenskim u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi u nedjelju, 28. decembra, objavio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovanog ukrajinskog zvaničnika.

Ranije je Zelenski rekao da je postignut dogovor o njegovom sastanku sa Trampom u bliskoj budućnosti.

Od sredine novembra, SAD promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2. decembra primio u Kremlju specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera.

С љубављу храбрим срцима

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 38.429 puta

Posjeta američkih predstavnika Rusiji bila je povezana sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Iz Kremlja je saopšteno da je Rusija otvorena za pregovore i posvećena diskusijama koje su vođene u Ankoridžu na Aljasci.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 38.429 puta

4 h

0
Елвир Чустовић

Hronika

Prijetnje terorizmom: Čustović sklopio sporazum, pa od njega odustao

4 h

1
policija Srbija

Hronika

Isplivali detalji jezivog ubistva u Vrbasu

4 h

0
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Društvo

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

4 h

0

Više iz rubrike

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

Svijet

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

5 h

0
Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Svijet

Roditelji pokušali prodati bebu za šest limenki piva

5 h

0
Колико Руса вјерује Путину?

Svijet

Koliko Rusa vjeruje Putinu?

5 h

0
Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

Svijet

Štamparije falsifikovale više od 50.000 dokumenata, ''zaradile'' 27,9 miliona evra

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

55

"Tajvan je crvena linija": Kina uvodi stroge sankcije američkim divovima

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner