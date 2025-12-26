Koliko Rusa vjeruje Putinu?

Nivo javnog povjerenja u ruskog predsjednika Vladimira Putina iznosi 80,8 odsto, pokazuje anketa koju je sproveo Ruski centar za istraživanje javnog mnjenja /VCIOM/.

"Istovremeno, rejting odobravanja rada predsjednika opao za 0,9 procentnih poena na 77 odsto", navodi se u izvještaju centra.

Rad ruske vlade odobrava 49,5 odsto ispitanika, a poteze premijera Mihaila Mišustina 50,7 odsto. Povjerenje u Mišustina izrazilo je 60 odsto ispitanih, prenosi TASS.

Podrška stranci Jedinstvena Rusija iznosi 35,2 odsto, Komunističkoj partiji 8,8 odsto, Liberalno-demokratskoj partiji 10,7 odsto, stranci Pravedna Rusija za istinu 5,4 odsto i stranci Novi ljudi 7,7 odsto.

Ispitanici su, takođe, izrazili svoj stav prema šefovima parlamentarnih stranaka, pa tako 35 odsto vjeruje predsjedniku Centralnog komiteta Komunističke partije, Genadiju Zjuganovu, 30,7 odsto vjeruje lideru stranke Pravedna Rusija za istinu, Sergeju Mironovu, a 22,6 odsto vjeruje lideru Liberalno-demokratske partije, Leonidu Sluckom.

Anketa je sprovedena od 15. do 21. decembra na uzorku od 1.600 odraslih Rusa.