Dragan Galić isključen iz Narodne partije Srpske

Izvor:

SRNA

26.12.2025

15:27

Komentari:

2
Драган Галић
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Narodne partije Srpske /NPS/ Darko Banjac potvrdio je da je Dragan Galić isključen iz članstva u ovoj stranci.

Banjac je istakao da je odluka donesena zbog neprihvatljivih i nerealnih zahtjeva koje je Galić postavljao Narodnoj partiji Srpske, a koje rukovodstvo stranke nije željelo da ispuni.

"Neću dozvoliti da bilo ko ucjenjuje NPS. Stranka neće ispunjavati ničije nerealne prohtjeve, a Galić svoje političke ambicije može ostvarivati negdje drugo", rekao je Banjac.

On je dodao da NPS ostaje dosljedan svojim principima i politici odgovornosti, te Galiću poželio sreću u daljem radu, saopšteno je iz Narodne partije Srpske.

Darko Banjac

Dragan Galić

NPS

