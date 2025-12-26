Dragan Galić isključen iz Narodne partije Srpske

Izvor:
26.12.2025
15:27
Predsjednik Narodne partije Srpske /NPS/ Darko Banjac potvrdio je da je Dragan Galić isključen iz članstva u ovoj stranci.
Banjac je istakao da je odluka donesena zbog neprihvatljivih i nerealnih zahtjeva koje je Galić postavljao Narodnoj partiji Srpske, a koje rukovodstvo stranke nije željelo da ispuni.
"Neću dozvoliti da bilo ko ucjenjuje NPS. Stranka neće ispunjavati ničije nerealne prohtjeve, a Galić svoje političke ambicije može ostvarivati negdje drugo", rekao je Banjac.
On je dodao da NPS ostaje dosljedan svojim principima i politici odgovornosti, te Galiću poželio sreću u daljem radu, saopšteno je iz Narodne partije Srpske.
