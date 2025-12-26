Logo
Large banner

Putin otkrio koliko je povećana proizvodnja oružja u Rusiji

Izvor:

Agencije

26.12.2025

15:13

Komentari:

0
Путин открио колико је повећана производња оружја у Русији
Foto: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Proizvodnja oružja i municije povećana je za više od 22 puta posljednjih godina, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku posvećenom državnom programu naoružanja za period 2027-2036.

"Državne mjere podrške koje su blagovremeno preduzete omogućile su da se za kratko vrijeme ojača materijalno-tehnička baza preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa, kao i da se povećaju kapaciteti za proizvodnju neophodne vrste oružja", poručio je ruski predsjednik.

Kako je istakao, proizvodnja tehnike koja je najtraženija u zoni SVO značajno je porasla u poređenju sa 2022. godinom.

"Proizvodnja tenkova povećana je 2,2 puta, lake oklopne tehnike (BMP i BTR) - 3,7 puta, vojne avijacione tehnike - 4,6 puta, motornih vozila - 5,7 puta, raketnog artiljerijskog naoružanja - 9,6 puta, opreme za komunikaciju i radio-elektronsku borbu - 12,5 puta, sredstava individualne oklopne zaštite - skoro 18 puta, a oružja i municije - više od 22 puta", precizirao je Putin.

Kako je pojasnio, bez razvijene i stabilne ekonomije i finansijske situacije u zemlji, to ne bi bilo moguće.

"Tokom Specijalne vojne operacije, karakter, forma i metode vođenja borbenih dejstava se stalno mijenjaju, a apsolutno neprocjenjivo iskustvo koje vojska stiče u punoj mjeri se koristi za formiranje novog oblika Oružanih snaga i odbrambeno-industrijskog kompleksa", naveo je ruski lider.

Predsjednik Rusije je istakao da je država već razvila kompleks mjera za realizaciju državnog programa naoružanja koje će obezbijediti sistematsko povećanje visokotehnološke proizvodnje uz maksimalnu automatizaciju, povećanje produktivnosti rada, ali i smanjenje troškova proizvodnje.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Moskva o finansiranju izbora u Ukrajini: Trikovi bez prestanka

2 h

0
Брзи воз Кина

Svijet

Kina testirala voz brzine 800 kilometara na čas

2 h

0
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Svijet

Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

2 h

2
Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца

Svijet

Donio ušteđevinu, pa izazvao požar u banci: Mnogi klijenti ostali bez novca

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner