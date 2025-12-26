Logo
Kina testirala voz brzine 800 kilometara na čas

Agencije

26.12.2025

14:16

Брзи воз Кина
Foto: YouTube/Screenshot/CCTV Video News Agency

Laboratorija "Hubei East Lake" u centralnoj Kini je objavila revolucionarno dostignuće u tehnologiji za voz velike brzine, koji je na testu postigao 800 kilometara na čas za samo 5,3 sekunde, što predstavlja prekretnicu u istraživanju elektromagnetnog pogona.

Test je obuhvatio prugu od hiljadu metara, pri čemu je voz težine 1,1 tone dostigao maksimalnu brzinu na oko 600 metara i zaustavio se na svojoj krajnjoj tački nakon osam sekundi putovanja, prenosi Xinhua.

Laboratorija u saopštenju navodi da je to omogućeno sistemom električnog vođenja sa permanentnim magnetom, i uz elektromagnetni pogon, koji je prevazišao izazove poput aerodinamičke stabilnosti velike brzine, bežične komunikacije sa malom latencijom i precizne kontrole linearnih motora.

Ceca 1

Scena

Ceca ima milionske preglede na Jutjubu: Poznato koliko zarađuje od ove platforme

Ovo je treći svjetski rekord koji je laboratorija postigla za šest mjeseci, nakon demonstracija od 650 kilometara na čas 16. juna i 700 kilometara na čas 14. jula, prenosi Tanjug.

Navedeno je da će testna linija od hiljadu metara funkcionisati kao otvorena platforma koja podržava istraživanje i razvoj u maglev tranzitu sljedeće generacije, kako se ta tehnologija naziva, elektromagnetnim lansiranjima u vazduhoplovstvu i projektima ekonomije na malim visinama, nudeći podršku za najsavremenije transportne tehnologije.

Maglev brzina se mjeri u kontrolisanim, eksperimentalnim vožnjama za vozove sa magnetnom levitacijom.

Kina

brzi voz

