Napad nožem u fabrici, više ljudi povrijeđeno

U fabrici gumenih proizvoda Jokohama u gradu Mišima, u središnjem Japanu, danas je u napadu nožem povrijeđeno 15 ljudi, koji su pritom i poprskani još neidentifikovanom tečnošću.

Napadač (38), koji je nosio masku, uhapšen je pod sumnjom na pokušaj ubistva, prenose japanski mediji.

Prefekturalna policija je uhapsila muškarca iz tog grada, po pozivu upućenom oko 16.30 časova po lokalnom vremenu, prenosi portal Jomiuri.

Prema lokalnoj vatrogasnoj službi, 15 ljudi je povrijeđeno, a prema riječima istražilaca, muškarac je nosio nešto što je izgledalo kao gas maska.

Takođe, postoje izvještaji da je nešto poput izbjeljivača poprskano po tom području.

Incident se dogodio u stambenoj zoni, u blizini stanice željeznice.

Portal Sankei prenosi da su svi povrijeđeni u svjesnom stanju.