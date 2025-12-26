Logo
Dodik i Kalabuhov za nastavak saradnje

26.12.2025

13:02

Додик и Калабухов за наставак сарадње
Foto: Milorad Dodik/X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izrazili su zajedničku opredijeljenost za nastavak saradnje Republike Srpske i Rusije sa ciljem političkog, ekonomskog i privrednog rasta.

Dodik je istakao da je imao prijatan razgovor sa Kalabuhovom, velikim prijateljem Republike Srpske, koga je upoznao o aktuelnim političkim temama važnim za Republiku Srpsku.

"Srpska cijeni dosljedan stav Ruske Federacije o poštovanju Dejtonskog sporazuma, kao i izuzetno dobre odnose koje godinama gradimo na međusobnom povjerenju i partnerstvu," napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

