Neinformisana? Aleksandra Pandurević se obrukala pokušajem spina

Siniša je pobijedio Dodika u Bakincima i "osvojio" u njegovom selu 88 glasova više.

Na ovaj način je SDS-ova Aleksandra Pandurević pokušala da obmane javnost, ali je uspjela da pokaže samo koliko je zapravo neinformisana.

Republika Srpska Nikolina Šljivić pokazala diplomu i najavila prijave

Ili, možda samo zlonamjerna, s obzirom da je u nastavku ustvrdila da je riječ o izbornoj krađi.

Šta je istina?

Istina je, u ovom slučaju, potpuno drugačija. Slučajno ili namjerno, Aleksandra Pandurević je zaboravila da spomene da je u odnosu na 2022. godinu u Laktašima došlo do objedinjavanja biračkih mjesta Bakinci i Krnete.

I to, pazite sad, po odluci opoziciji voljene Centralne izborne komisije BiH.

Kada bi pogledali rezultate izbora 2022. godine Milorad Dodik je u Bakincima osvojio 254 glasa, dok je Trivićeva imala 52. Na, tada odvojenom, biračkom mjestu Krnete Dodik je imao 117, a Trivić 39 glasova. U prevodu, ukupno oba mjesta je bilo 371 za Dodika naspram 91 za Trivićevu.

Banja Luka Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Sada, da se vratimo na ove prijevremene izbore. U Bakincima i Krnetama SNSD-ov Siniša Karan je osvojio 343 glasa, dok je SDS-ovom Branku Blanuši pripalo 60.

Nakon svega jasno je da je opozicija, u ovom slučaju Aleksandra Pandurević, spremna na svakakve obmane javnosti samo da bi građanima nametnuli svoje stavove i dočepala se fotelja.

A što se rezultata tiče, čak i da je tačno što je Pandurevićeva napisala to ne bi imalo nikakve veze jer je Siniša Karan kandidat stranke na čijem čelu je Milorad Dodik, tako da bi teško to smetalo bilo kome u ovoj stranci.

Odgovorio joj Bojić

Nakon nevještog i obmanjivačkog javnog istupa na društvenim mrežama, Aleksandri Pandurević je odgovorio gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.

"Žao mi je što Aleksandra Pandurević ne zna i slabo je informisana s obzirom koliko je sa ljudima iz Sarajeva u svakodnevnom kontaktu, da su po nalogu CIK-a spojena biračka mjesta Bakinci i Krnete u odnosu na 2022.godinu kad su bili odvojeno! Toliko je ushićena da ne može upratiti", poručio je Bojić.