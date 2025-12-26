Vlada Srpske održala sjednicu, evo šta je odlučeno

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o ugostiteljstvu kojim se dodatno uređuje sistem obavljanja ugostiteljske djelatnosti i obezbjeđuje sistem jednakih i transparentnih uslova poslovanja za sve ugostitelje, s ciljem suzbijanje sive ekonomije i jačanja fiskalne discipline.

Ovim zakonskim riješenjem se prvi put definiše degustacioni prostor kao mjesto u kojem ugostitelj na selu može pružati usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića iz sopstvene poljoprivredne proizvodnje, i to bez obaveze korištenja usluge smještaja.

Cilj Nacrta zakona je i unapređenje kvaliteta usluga i zaštita potrošača, digitalizacija evidencija i jačanje inspekcijskog i upravnog nadzora.

Zakonom se jasno definišu vrste ugostiteljskih objekata, oblici pružanja usluga i uslovi pod kojima se ugostiteljska djelatnost može obavljati, te uvodi jedinstveni elektronski informacioni sistem koji omogućava evidenciju objekata, gostiju i boravišne takse, čime se obezbjeđuje bolja kontrola, pouzdana statistika i efikasnija naplata javnih prihoda, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Sistemski se uređuje i rad salona za posebne prilike, koji su u praksi veoma zastupljeni i značajan su segment ugostiteljske ponude.

USVOJEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA

Vlada Republike Srpske usvojila je Program javnih investicija za period 2026-2028, u koji su uvrštena ukupno 184 projekta - 94 u implementaciji i 90 kandidovanih, rangiranih do sedam najprioritetnijih, u iznosu od 8,6 milijardi KM.

Opštine i gradovi su putem elektronske evidencije u ovaj dokument uvrstile 403 projekta, od kojih je 118 u implementaciji i 285 kandidovanih /do sedam prioriteta/, a ulaganja u periodu 2026-2028. godina iznose 858,8 miliona KM.

U Republici Srpskoj su do 2028. godine ugovorene investicije, sa obezbjeđenim finansiranjem, ministarstava ili institucija u iznosu od 3,1 milijardu KM, dok su kao prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora finansiranja, posmatrajući do najviše sedam najprioritetnijih projekata, kandidovane dodatne investicije u iznosu od 5,5 milijardi KM, od čega su u periodu 2026-2028. godina planirana ulaganja od 3,1 milijardu KM.

Analiza sektorske strukture investicija u implementaciji pokazuje da su najveća ulaganja, od 93 odsto, u sektore energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U oblasti energetike najveće ulaganje planirano je za projekat "Izgradnja HE `Buk Bijela` u okviru `Hidroelektroenergetskog sistema Gornja Drina`", ukupna vrijednost projekta iznosi 580 miliona, a zaključno sa 2024. godinom uloženo je 75 miliona KM, dok je u tekućoj godini planirano ulaganje 79 miliona KM.

U periodu 2026-2028. godina biće uloženo 375 miliona KM, a u ovoj oblasti značajni su projekti "Izgradnja solarne foto-naponske elektrane `Trebinje jedan`" ukupne vrijednosti 206 miliona KM i projekat "Izgradnja Hidoelektrane `Dabar`", ukupne vrijednosti 661 milion KM.

U oblasti transporta ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1,9 milijarde KM.

Najveća ulaganja u periodu 2026-2028. godine od 467 miliona KM odnose se na projekat "Izgradnju mreže auto-puteva - dionica Brčko-Vukosavlje", slijedi projekat "Izgradnja mreže auto-puteva, dionica Brčko-Bijeljina" sa ukupno 295 miliona KM i projekat "Projektovanje i izgradnja auto-puta Bijeljina-Rača", ukupne vrijednosti 195 miliona KM za period 2026-2028.

Od kandidovanih u oblasti transporta najznačajniji su projekti iz oblasti auto-puteva, puteva i željeznica, dok najveću novčanu vrijednost imaju projekti koji se odnose na drumski transport.

Finansijski najzahtjevniji projekti su "Izgradnja mreže auto-puteva, dionica petlja Johovac /Tovira/-Vukosavlje /treća i četvrta faza/ u ukupnoj vrijednosti od 829 miliona KM /planirana ulaganja u periodu 2026 – 2028. godina iznose 141 milion KM/.

Tu su i projekat "Remont dionice pruge Šamac-Doboj" vrijedan ukupno 246 miliona KM i "Remont dionice pruge Doboj-Maglaj", u ukupnom iznosu od 186 miliona KM.

Osim kandidovanih projekata u oblasti transporta od 2026-2028. godina finansijski najzahtjevniji kandidovani projekti su oblasti energetike - ukupno 1.009.162.439 KM i zdravstva – ukupno 141.597.969 KM.

NAJNIŽA BRUTO PLATA U NAREDNOJ GODINI 1.476 KM, ODNOSNO 1.000 KM NETO

Vlada Republike Srpske utvrdila je najnižu platu u Republici Srpskoj za 2026. godinu u bruto iznosu od 1.476 KM, odnosno u neto iznosu od 1.000 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine utvrđena je u bruto iznosu od 1.558 KM, odnosno u neto od 1.050 KM.

Bruto iznos najniže plate za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine je 1.672 KM, odnosno neto iznos od 1.100 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje utvrđena je u bruto iznosu od 2.081 KM, odnosno u neto iznosu od 1.350 KM.

Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2.245 KM, odnosno u neto iznosu od 1.450 KM.

ZA NERAZVIJENE I IZRAZITO NERAZVIJENE LOKALNE SAMOUPRAVE 750.000 KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati ukupno 750.000 KM za četvrti kvartal ove godine za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih jedinicama lokalne samouprave.

U okviru ove odluke biće isplaćena sredstva za nerazvijene opštine - Bratunac 23.125 KM, Višegrad 21.375 KM, Vlasenica 22.100 KM, Donji Žabar 20.987 KM, Kostajnica 22.450 KM, Ljubinje 21.900 KM, Nevesinje 21.900 KM, Novi Grad 21.012 KM, Petrovac 19.750 KM, Petrovo 21.725 KM, Ribnik 21.450 KM, Rogatica 20.850 KM, Han Pijesak 21.175 KM, Šamac 21.975 KM, te Šipovo 20.725 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U okviru isplate izrazito nerazvijenim opštinama Berkovićima je namjenjeno 20.522 KM, Vukosavlje će dobiti 22.350 KM, Istočni Drvar 18.885 KM, Istočni Mostar 21.647 KM, Istočni Stari Grad 19.725 KM, Jezero 22.600 KM, Kalinovik 20.210 KM, Kneževo 21.700 KM, Krupa na Uni 22.812 KM, Kupres 20.022 KM, Lopare 21.750 KM, Novo Goražde 20.887 KM, Osmaci 22.662 KM, Oštra Luka 22.000 KM, Pelagićevo 21.512 KM, Rudo 22.925 KM, Srebrenica 21.387 KM, Trnovo 20.225 KM, Čajniče 21.662 KM i Šekovići 22.012 KM.

Vlada Republike Srpske je danas donijela i odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, kojom se odobrava isplata 101.750 KM za opštine Han Pijesak, Ljubinje, Petrovac, Vukosavlje, Istočni Mostar, Novi Grad, Čajniče i Srebrenica.

USVOJENA INFORMACIJA O DODJELI PODSTICAJA U OBLASTI ENERGETIKE

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o sprovođenju javnog poziva za dodjelu podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva u 2025. godini sa rang-listom privrednih društava kojima su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od dva miliona KM.

Na javni poziv se prijavilo 85 privrednih društava, a sredstva podsticaja su odobrena za njih 49.

Rang-lista je formirana na osnovu ostvarenih bodova, utvrđene vrijednosti boda i ukupnog iznosa podsticaja i biće objavljena na internet-stranici Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić će sa privrednim društvima zaključiti ugovore o dodjeli podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Cilj dodjele sredstava je unapređenje poslovnih procesa i konkurentnosti privrednih društava i privrednih oblasti u energetici, rudarstvu i dijelu prerađivačke industrije.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i informaciju o raspodjeli šumskih drvnih sortimenata drvoprerađivačima u Republici Srpskoj u 2026. godini.

Zaduženo je preduzeće "Šume Republike Srpske" da prilikom utvrđivanja raspodjele šumskih drvnih sortimenata obračunska vrijednost boda za strateška preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije za četinarske trupce, bude 30 odsto viša nego u ostalim preduzećima, a za trupce bukve 40 odsto viša u odnosu na ostala preduzeća.

"Šume Republike Srpske" ne smiju uvećavati količinu dodijeljenih trupaca preduzećima drvne industrije više od pet odsto, u odnosu na dodijeljenu količinu u 2025. godini.

Privrednim subjektima koji se bave preradom drveta, a kod kojih su po obavljenim kontrolama pronađeni nelegalni šumski drvni sortimenti, umanjiće se dodijeljena količina za 10 odsto, a kupoprodajni ugovor će biti raskinut ukoliko se takve situacije budu ponavljale, navedeno je u saopštenju.

Komisija koju imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske provjeravaće podatke iz dokumentacije koju su drvoprerađivači dostavili prilikom raspodjele šumskih drvnih sortimenata u "Šume Republike Srpske" za 2026. godinu, shodno odredbama odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i načina raspodjele šumskih drvnih sortimenata.

DONESENA UREDBA O CJENOVNIKU USLUGA AUTOBUSKIH STANICA

Vlada Republike Srpske donijela je danas uredbu o cjenovniku usluga autobuskih stanica u Srpskoj, s ciljem da obezbijedi jedinstveno i transparentno utvrđivanje cijena kako bi svi prevoznici i putnici imali jednake uslove.

Uredbom se uređuje visina maksimalno dozvoljenih cijena, uz mogućnost njihovog snižavanja u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju je navedeno da potreba za donošenjem Uredbe proizilazi iz nastojanja da se postojeći sistem usaglasi sa aktuelnim ekonomskim okolnostima, posebno u pogledu troškova rada, održavanja infrastrukture i ispunjavanja obaveza koje se odnose na kvalitet pruženih usluga.

"Istovremeno, uredbom se nastoji povećati transparentnost u poslovanju autobuskih stanica kroz jasno propisivanje obaveze isticanja cijena i njihovog uključivanja u ugovorne odnose sa prevoznicima", napomenuli su iz Vlade Srpske.

Uredba osigurava i zaštitu osjetljivih kategorija stanovništva, nastavljajući praksu oslobađanja od plaćanja staničnih usluga lica sa invaliditetom, lica smanjene pokretljivosti i slijepih lica sa pratiocem.

U saopštenju je navedeno da je uredba pripremljena na osnovu konsultacija sa relevantnim institucijama i Privrednom komorom Republike Srpske.

SAGLASNOST ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da u skladu sa raspoloživim sredstvima, u ukupnom iznosu od 762.554 KM finansijski podrži/sufinansira projekte.

Riječ je o projektima "Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka Republike Srpske za 2025. godinu", u realizaciji Javne ustanove "Vode Srpske", u ukupnom iznosu od 191.997 KM, kao i "Organizacija Regionalne konferencije o klimatskim promjenama za 2025. godinu", u realizaciji Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", u ukupnom iznosu od 30.000 KM.

Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću naveli su da je riječ i o projektu "Nastavak aktivnosti utvrđivanje početnog stanja zagađenja i uspostavljanje trajnih stanica monitoringa zagađenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj za 2025. godinu", u realizaciji Javne ustanove "Poljoprivredni institut Republike Srpske", u ukupnom iznosu od 90.000 KM.

Saglasnost se odnosi i na projekte "Nabavka specijalizovanog komunalnog vozila za prikupljanje ambalažnog otpada", u realizaciji komunalnog preduzeća "Komunalac" Laktaši, u ukupnom iznosu od 100.000 KM, "Nadogradnja i osavremenjivanje reciklažne infrastrukture u preduzeću 'Paleta plus'", u realizaciji ovog preduzeća, u ukupnom iznosu od 95.000 KM.

Riječ je i o projektima "Mjere energetske efikasnosti na predškolskoj ustanovi", u realizaciji opštine Vlasenica, u ukupnom iznosu od 90.000 KM, "Poboljšanje energetske efikasnosti toplovoda na Palama", u realizaciji komunalnog preduzeća "Gradske toplane" Pale, u ukupnom iznosu od 65.557 KM, te "Rekonstrukcija objekta u Doboju", u realizaciji Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, u ukupnom iznosu od 100.000 KM.