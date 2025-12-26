"S ljubavlju hrabrim srcima": Iz budžeta predsjednika Srpske uplaćeno 1,5 miliona KM

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1,5 miliona KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", saopšteno je iz Službe predsjednika Republike Srpske.

Cilj 16. donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" je prikupljanje sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano večeras u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci sa početkom u 19.30 časova.

Za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" od Vlade Srpske 200.000 KM

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 200.000 KM, za podršku humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima".

- U svrhu prikupljanja sredstava za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči - navodi se u saopštenju Vlade Srpske nakon održane sjednice.