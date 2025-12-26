Logo
"S ljubavlju hrabrim srcima": Iz budžeta predsjednika Srpske uplaćeno 1,5 miliona KM

26.12.2025

15:02

Komentari:

0
"С љубављу храбрим срцима": Из буџета предсједника Српске уплаћено 1,5 милиона КМ
Foto: ATV BL

Iz budžeta predsjednika Republike Srpske uplaćeno je 1,5 miliona KM na račun posebnih namjena za ovogodišnju humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", saopšteno je iz Službe predsjednika Republike Srpske.

Cilj 16. donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" je prikupljanje sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" biće održano večeras u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci sa početkom u 19.30 časova.

Za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" od Vlade Srpske 200.000 KM

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 200.000 KM, za podršku humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima".

- U svrhu prikupljanja sredstava za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči - navodi se u saopštenju Vlade Srpske nakon održane sjednice.

S ljubavlju hrabrim srcima

Predsjednik Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

4 h

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Društvo

"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 38.429 puta

4 h

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Republika Srpska

Kabinet predsjednika Srpske: Zahvalnost kompanijama i ustanovama na humanosti

1 d

0
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 34.150 puta

1 d

0

Владика Димитрије уручио помоћ општини Јабланица

Društvo

Mitropolit Dimitrije uručio pomoć srpskog patrijarha opštini Jablanica

2 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

2 h

0
Пожар у бањалучкој ауто-електричарској радњи

Društvo

Požar u banjalučkoj auto-električarskoj radnji

4 h

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Društvo

Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

4 h

0
